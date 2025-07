Galerii: Aigu Om! festival tõi Rõugesse kontserdid, öökino ja metsamatkad

Vaid kümne kilomeetri kaugusel riigipiirist said külastajad osa mitmekesistest kontsertõhtutest Aigu Om! küünis. Laval esinesid Võrumaalt inspiratsiooni ammutavad loojad Aapo Ilves, Mari Kalkun, Elo ja Jan Rahman, Lauri Sommer, Kaisa Kuslapuu ja Jaak Tuksam. Esmakordselt astus üles ka Iisak Sulev Andrelleri juhitud ansambel Epifolium Caterva. Festivalile lisas rahvusvahelist mõõdet Jaapani artist Jun Futamata.

Rõuge Rahvamaja sääsevabas öökinos linastusid filmid kodumaistelt autoritelt. Festivaliprogrammis oli oluline koht ka loodusel. Metsas toimusid erinevad praktikad, sealhulgas metsakümblus ja öine vaikuse- ning pimedusematk, mis õpetasid looduses viibimist sügavamalt hindama.

Kohalik kogukond panustas festivali toimumisse mitmekesiste tegevustega. Laste seas olid populaarsed käsitöö ja muusika õpitoad. Füüsilist pingutust pakkus Viitina ronimisküün ning AnitiW galeriis avati uus näitus. Osalejad said end aeglustada molotades või aruteludes kaasa lüües.

"Mulle tundub, et oleme leidnud oma koha ja publiku festivalimaastikul. Inimesed plaanivad oma puhkuseid selle järgi, et Aigu Om!ist osa saada! Oli palju ka korduvaid külastajaid, kellest mitmed tulid jagama, kuidas eelmised festivalid on neid positiivselt inspireerinud. See on suurim tunnustus korraldajale," rõõmustas Mari Kalkun