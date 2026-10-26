X!

Kirill Havanski: maailmas on praegu väga hõre olla

Teater
Kirill Havanski lavastus
Kirill Havanski lavastus "Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna?" Autor/allikas: Henry Griin
Teater

Tartu Uues teatris jõudis lavale Kirill Havanski lavastus "Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna?", mis räägib inimestest, kes on elus tupikusse sattunud ja otsivad paika, kus võiks argipäevast eemalduda.

Kirill Havanski lavastus kujutab inimesi, kes tunnevad end argielust isoleerituna. Nad soovivad põgeneda ruumi, mida meie maailmas ei eksisteeri ehk tunnelisse, kuhu mured ja reeglid ei järgne ja kus ei pea kõige ühiskonnas toimuva osas seisukohta võtma.

"Maailmas on tõesti väga kuidagi selline hõre olla praegu. Asju on palju ja sellest lähtuvalt ma hakkasingi ette kujutama seda ruumi, mis kutsub inimesi, kes tunnevad, et nende maailmas on liiga palju müra, liiga palju infot, liiga palju asju-sündmusi. Meie väga sellises poolapokalüptilises ajas on see ruum neile lohutuseks," selgitas lavastaja.

Tegelased lavastuses on abstraktsioonid näitlejate sisemaailmast. Näitleja Germo Toonikuse sõnul eksib ka tema tegelaskuju info üleküllusesse ja ei tea, kuhu poole tüürida

"Minu tegelane, kes on ennekõike ehitatud üles minu pealt, tegeleb tõe otsimisega ja ikkagi selle julgusega see tõde enda jaoks vastuvõetavaks teha," sõnas Toonikus.

Havanski sõnul ajendas teda lugu lavale tooma tema isiklik tunnetus üha enam düstoopilisena mõjuvast maailmast, kus poliitika on muutunud etenduseks, tehnoloogia areng tekitab ebakindlust ning sotsiaalmeediast eemaldumine on keeruline.

"Minu jaoks eelkõige läbi väga tugeva individualismi, mida soodustab ka sotsiaalmeedia ja see, et me oleme justkui kogu aeg ühenduses, kogu aeg koos, aga tunne on kuidagi üksik. Kuna me oleme eelkõige sotsiaalsed olendid ja me vajame teineteist, siis seda see lavastus ka üritab peegeldada: oleme hästi eraldatud. Et me märkaksime teineteist rohkem ja julgeksime sellele mürale julgemalt vastu vaadata," lisas Havanski.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:55

Tallinna uued kinod otsivad kinoturul oma kohta

18:50

Kirill Havanski: maailmas on praegu väga hõre olla

18:45

Hendrik Toompere jr: otsisin igale "Tõe ja õiguse" raamatule omaette esteetikat

16:16

Galerii: Kiwa esitles eksperimentaalset romaani "Millumullimallikad"

15:53

Kivirähk: ainuke võimalus Indrekut mõista on kõik "Tõe ja õiguse" osad ära lavastada

14:51

"Musta pori näkku" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

13:55

Margiiela avaldas teise täispika albumi "Hall ala"

13:32

Reket ja Púr Múdd avaldasid ühise lühialbumi

13:20

Keeleminutid. Põliskeelte väljakutsed tänapäeva maailmas

13:00

Kaupo Meiel: inimese võitlus Tammsaarega

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.10

Temufi teatri juht Peep Maasik: ma ei karda ka uksi kinni panna

10:13

Thirty Seconds to Mars esineb mais Tallinnas

15:53

Kivirähk: ainuke võimalus Indrekut mõista on kõik "Tõe ja õiguse" osad ära lavastada

25.10

Pildid: Austrias avati Kris Lemsalu isikunäitus

23.10

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

25.10

Galerii: Keila-Joa lossis avati moeajaloo muuseum

10:26

Riste Sofie Käär: keeruline keelekasutus võib inimesed näitustest eemale tõrjuda

25.10

Arvustus. Kaks kõva kivi...

25.10

Arvustus. Kas valul on keel?

23.10

Draamateatris esietenduv "Tõde ja õigus" avab läbi viie osa lookleva Indreku loo

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo