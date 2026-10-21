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Tartu Uues Teatris esietendub Kirill Havanski lavastus eskapismist

Teater
“Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna?”
“Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna?” Autor/allikas: Agate Tuna
Teater

Tartu Uues Teatris esietendub reedel Kirill Havanski lavastus "Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna?", mille keskmes on vajadus põgeneda.

Lavastus kujutab inimesi, kes tunnevad end igapäevaelus isoleerituna ja võõrana. Nad igatsevad muutust, kuid ei tea, kust alustada ja unistavad põgenemisest kohta, kus ei pea kõige suhtes korraga seisukohta võtma – paika, kuhu mured ja reeglid ei järgne.

Kirill Havanski sõnul räägib lavastus ka kahest vastandliku tunde vahelisest sisepõlemisest. "Ühelt poolt soovist teineteisega kokku tulla ja teiselt poolt, sisemisest soovist ennast maailmast ja selle mürast ära isoleerida, jõudes läbi selle täieliku vaikuse ruumi," avas ta.

Laval on Tartu Uue Teatri trupp Elise Metsanurk, Ilo-Ann Saarepera, Grete Jürgenson, Juhan Soon ja külalisena Germo Toonikus. Lavastuse kunstnik on Riin Maide, videokunstnik Péter Kollányi, helikunstnik Dominik Hisslinger ja valguskunstnik Oskar Harding.

Toimetaja: Karmen Rebane

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