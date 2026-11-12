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Rakvere teatris esietendub lavastus Euroopa 20. sajandi ajaloost

Teater
Rakvere teater
Rakvere teater "Europeana" Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Teater

Laupäeval jõuab Rakvere teatri väikeses majas publiku ette Patrik Ouředniku "Europeana", mis on viimase aja tšehhi kirjanduse üks enim müüdud, tõlgitud ja lavale seatud teoseid.

Patrik Ouřednik põimib "Europeanas" tempokalt kokku sadu vastakaid mõttelende, nägemusi, mälestusi, sündmusi ja nende tõlgendusi, neist ühtki selgelt eelistamata.

Kokku moodustub absurdihuumoriga pikitud irooniline vaade Euroopa 20. sajandi ajaloole, kus ühises keerises saavad kokku info üleküllus ja resignatsioon, mandumine ja rassism, manipulatsioon ja valu, sõjad ja lõppematu uue maailmakorra ehitamine, nostalgia ja helge tulevikulootus. 

Loo seab lavale ja selles astub ainsa näitlejana üles Johannes Richard Sepping. "Jagan publikule erinevaid mälupilte, mida võib seostada tänapäevaga või enda eluga. See, millised teemad kellegi jaoks enim esile kerkivad, sõltub juba vaatajast," lausus ta.

"Europeana" dramatiseeris Roos Lisette Parmas, kunstnik Kairi Mändla, kunstniku assistent Eeros Lees, helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa ning valguskujundaja Roomet Villau.

Toimetaja: Karmen Rebane

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