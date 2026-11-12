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Brigitta Davidjantsi raamat J.M.K.E. albumist "Külmale maale" ilmus eesti keeles

Kirjandus
Brigitta Davidjants
Brigitta Davidjants Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kirjandus

Eesti keeles ilmus muusikateadlase ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanemteaduri Brigitta Davidjantsi raamat "J.M.K.E. Külmale maale", mis avab legendaarse punkbändi 1989. aastal ilmunud debüütalbumi sünnilugu.

Originaalis ilmus raamat 2025. aastal maineka Briti kirjastuse Bloomsbury Academic raamatusarjas 33 1/3 Europe. Sarjas tutvustavad eri riikide autorid oma maa muusikaloos tähendusrikkaid albumeid, avades nende kultuurilist, ajaloolist ja ühiskondlikku tausta.

Raamat avab albumi kaudu Eesti 20. sajandi ajaloo sündmusi, sidudes laulude sõnumid nõukogude okupatsiooni, stalinistlike repressioonide, stagnatsiooniaja, perestroika ja Eesti taasiseseisvumisele järgnenud ühiskondlike muutustega.

"Loomulikult on see muusikaliselt ülihea plaat. Aga punki armastava noorena oli see 1996. aastal meist paljudele ka ajalooõpik, sest päris õpikuid ei olnud ja tollane ajaloojutustus tingimata ei kõnetanud," selgitas Davidjants. Autori sõnul ulatub albumi tähendus seejuures kaugemale Eesti ajaloost. "Nagu olen näinud, on plaat oma anarhistlik-patsifistliku sõnumiga piisavalt universaalne, et kõnetada igast põlvkonnast ja rahvusest kuulajaid," lisas Davidjants.

Eestikeelset punk- ja popmuusikat käsitlevat teaduskirjandust on seni ilmunud vähe ning Davidjantsi teos pakub olulist täiendust nii muusikahuvilistele, kultuuriuurijatele kui ka kooliõpilastele. Raamat näitab, kuidas popkultuur võib olla väärtuslik allikas ajaloo mõistmisel.

Ingliskeelne originaal on saanud ka laia rahvusvahelist tähelepanu. Punkalbumi kaudu avanev vaade nõukogude ühiskonnale ja selle lagunemisele on lasknud väljaspool Eestit mõtestada siinset ajalugu tavapärasest erineva nurga alt. Nii on raamatut kajastatud näiteks Kanadas, Saksamaal ja Soomes, Davidjants on seda väljaannet tutvustanud nii Bostoni Ülikooli tudengitele, Helsingi punkmuuseumis kui ka paljudel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel.

Raamatu autor ja tõlkija on Brigitta Davidjants, eestikeelse väljaande toimetaja Indrek Mesikepp. Raamatut kirjutades oli konsultant J.M.K.E. asutaja ja eestvedaja Villu Tamme.

14. detsembril on võimalik EMTA-s koos autoriga raamatu üle arutleda.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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