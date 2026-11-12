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Heikki Leis: vesi on hästi tänuväärne materjal

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Fotografiskas näituse avanud Heikki Leis rääkis kultuurisaatele "OP", et veealune maailm on teda alati lummanud, aga kuna seal pildistamine Eestis niisama lihtne ei ole, tuli tal ise selleks meetod leida.

Näitus kannab pealkirja "Torm enne vaikust", mis fotograafi sõnul seostub praegu maailmas toimuvaga. "Üks meeletu torm ei jõua vaibudagi, kui juba on uus. Kui sa sinna vee alla lähed, kasvõi niisama ujuma, siis on seal hoopis teine maailm. Mõnusalt vaikne ja seal saad rahu, mõnusa oleku," rääkis Leis.

Ühes saalist leiab portreede seeria "Virdpinnad". "Need on läbi vee pildistatud portreed, kus ma jahtisin erinevaid vee peegeldusi, sillerdusi ja moonutusi. Peas tiksus mul juba hästi ammu mõte, et tahaksin vee peale panna akvaariumit, kus oleks inimene sees. Näitasin neid esialgseid portreid Fotografiska inimestele, rääkisin oma mõttest ja nemad ütlesid, et teeme ära."

Inimesi, keda akvaariumisse panna, otsis Leis nii, et tekiks võimalikult lai skaala inimkehast. "Et oleks lastest vanainimesteni, nii peenikesi kui ka paksemaid, erineva nahatooniga, tätoveeritud jne. Päris tihti sotsiaalmeedias hõikasin, et otsin jälle sellise kehaga inimesi, kellel ei ole veekartust. Sest paljud ei tunne ennast vees nii hästi. See sukeldumine ei olegi nii lihtne, eriti kui seal on nii palju ruumi, kui seal on," selgitas Leis.

"Vesi on hästi tänuväärne materjal. Seal on alati nii palju ootamatusi selles, kuidas isikut moonutab. Vee pildid ja veealune maailm on mind alati lummanud, aga kuna Eestis selliseid sukeldumisjärvi, kus on selge vesi, on nii vähe ja vesi külm, siis tuli kuidagi oma tee leida."

Rasket akvaariumit eri paikadesse vedanud Leisi käest on ka küsitud, kas teosed on kuidagi AI-ga tehtud. "Mis sa ikka oskad selle kohta öelda. Las nad siis arvavad. Eks ta veidikene tüütu muidugi ole," lisas ta.

Näitust saadab ka raamat, kuhu on saatvad tekstid kirjutanud Jan Kaus. "Üldjoontes on Heikki näituse kandvad jõujooned väga selged. Inimkeha, inimfiguuri ja vee interaktsioon. Kuidas see interaktsioon konkreetselt väljendub, mis sellega kaasneb, see muutis ülesande ääretult huvitavaks," tõdes Kaus.

"Mind võlus vee nõnda suur ja kõikehõlmav kohalolev nendes fotodes. See sundis mind vee imelisusele tõsiselt keskenduma. Vesi on üks kõige salapärasemaid tavalisi asju, mis me elu ümbritseb või mõjutab. Sain aru, et Heikki on seda vee rahutut ja alatasa liikuvat olekut väga hästi suutnud oma fotodel talletada," lisas Kaus.

"OP" on ETV eetris neljapäeval kell 20.00.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Ave Lutter

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