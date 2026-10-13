Fotografiska toob vaatajani kaks eriilmelist näitust inimese kehast ja identiteedist

Fotografiskas avati kaks eripalgelist näitust, mis kutsuvad mõlemad omal moel vaatlema keha, mälu ja identiteeti ning seda, kuidas keskkond kujundab inimese suhet iseenda ja ümbritsevaga.

Eesti kunstniku ja fotograafi Heikki Leisi isikunäitus "Torm enne vaikust" vaatleb inimese ja vee vahelist ürgset sidet. Näitusel kohtuvad kaks fotoseeriat: portreed seeriast "Virdpinnad" ning akvaariumis jäädvustatud inimesed seeriast "Voolujooned", kus kehad pöörlevad, painduvad ja põimuvad vees, samal ajal kui virvendav veepind moonutab nägusid ja tuttavaid vorme.

"Kui ma nende portreedega alustasin, siis tahtsingi näha, kuidas portree läbi vee paistab: kuidas tekivad erinevad kihid. Teine osa kujutab inimkehi akvaariumis. Tehnilises mõttes oli see päris keeruline. Iga projekti puhul mõtlen, et see oli mu kõige protsessimahukam projekt, ja nüüd ütlen sama ka selle kohta. Akvaarium on lihtsalt nii suur ja raske ning selle vette paigutamine ja kõige kontrollimine oli väga keeruline," kirjeldas Leis.

Bosnia kunstnik Šejla Kamerić uurib oma loomingus naistele põlvkondade kaupa edasi kandunud koormaid, kasutades omaenda keha vastupanu ja enesemääratluse paigana. Endises Jugoslaavias sündinud Kamerići elu ja kunstnikupilku on sügavalt kujundanud sõda ning selle järelmõjud. Näituse keskmes on naise keha ja ühiskondlikud ootused ja pealesurutud rollid.

"Naiskunstniku ja sõja üleelanuna tean, mida tähendab olla justkui lõksus süsteemis, mis kohtleb sind ja su keha pidevalt teatud viisil. Sageli on see ebameeldiv ja enamasti vägivaldne. Kunst on minu jaoks vabaduse ruum, kus saan neist teemadest rääkida ning samal ajal aidata ka teistel neid arutada, küsimusi esitada ja lihtsalt ideid jagada," lausus ta.

Näitused on Fotografsika kolmandal korrusel avatud märtsi alguseni.