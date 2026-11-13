Haide Männamäe: kõige olulisem on, et mängulust ei ununeks

Sel nädalal jõudis Piip ja Tuut teatris publiku ette noortele ja täiskasvanutele mõeldud lavastus "Romeo & Julia ja armastus nr 2". Värske lavaloo kirjutas ja seadis lavale läti lavastaja Lauris Gundars, kes on ka varem Piip ja Tuut teatris lavastanud.

Näitleja Haide Männamäe avas saates "OP", et "Romeo & Julia ja armastus nr 2" on korraga nii Romeo ja Julia kui ka tema ja ta abikaasa Toomas Trossi lugu. ""Romeo ja Julia" on ajend, millest kõik saab alguse," märkis ta.

Nagu pealkiri ja algmaterjal viitavad, ei puudu lavalt ka armastus. "Me natuke kodeerime selles loos lahti, mis on armastus. Või vähemalt me küsime ja otsime vastuseid," lausus Tross.

Haide ja Toomas on ühist teed käinud üle 33 aasta. Haide usub, et üks nende pikaajalise suhte saladus on see, et nad on kogu aeg ninapidi koos. "Me teistmoodi ei oska ka, kui aus olla," muigas ta.

Haide Männamäe ja Toomas Tross Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Piip ja Tuut kohtusid Lauris Gundarsiga aastaid tagasi Leedus toimunud teatrifestivalil, kus nad lavastajale silma jäid ja viimane väljendas soovi midagi koos teha. Nende esimene töö "Piip ja Tuut. Hamlet" jõudis publiku ette 2016. aastal.

"Kui Tallinnasse jõudsime, oli Lauris kirjutanud kirja ja tal oli suhteliselt selge pilt, et võiks proovida klassikat lavastada. Talle väga meeldis meie otsesuhtlus publikuga ja talle tundus, et see oligi see, kuidas Shakepeare'i ajal teatrit tehti. Et sa ei jäta publikut üksinda," meenutas Männamäe.

Mõlemad näitlejad näevad teatrit kui kohta, kus teiste inimestega kokku saada ja midagi üheskoos kogeda. "Isegi kui sul on ainult üks vaataja, siis lava peal on ikka keegi teine, kes temaga suhtleb. Teater on suhtlusvahend. Sellepärast ma arvan, et teater on igikestev," lausus Tross.

"OP" Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Teatritee on ette võtnud ka Haide ja Toomase tütar Emma Tross, kes õpib sellest sügisest lavakunstikoolis. Tütre soovile näitlejaks saada pole vanemad kätt ette pannud, kuigi nad teavad, kui keeruline see olla võib. "Kui sa seda ise ei koge, siis sõnad jäävad sõnadeks," lausus Männamäe.

Muu hulgas soovivad nad, et Emma ei unustaks laval mängurõõmu. "See on see, mida me teeme: me lähme lavale mängima. Minu arust on see nii tore. Mängulusti ja -ilu ei tohi unustada," rõhutas Männamäe.