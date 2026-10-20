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Sõnadeta teatri näitleja: inimesed reageerivad igal pool ühtemoodi

Teater
Foto: ERR
Teater

Narvas algas noore vaataja teatrifestival Naks. Festival toob piirilinna esinejaid Eestist ja välismaalt. Teisipäeval pakuti publikule absurditeatrit ja võimalust õppida Uus-Meremaa tantsuliigutusi.

Soome-Tšehhi teater Krepsko tõi Narva täiesti omaette miniatuurse maailma – fabsurdia. Näitlejad soovivad, et publik otsustaks ise, mida fabsurdia tähendada võiks. See võib olla raamatu või laeva nimi või hoopis midagi totrat ja absurdset. Sõnadeta absurditeatrit mõistavad kõik olenemata vanusest ja emakleelest.

"Me oleme teinud sõnadeta teatrit juba 20-30 aastat, sest see ei ole seotud ühegi keele ega ühegi rahvusega. Ma arvan, et me ei vaja ühtegi sõna. Oleme teinud etendusi 30 eri riigis üle maailma ja ma arvan et inimesed tegelikult reageerivad ühtemoodi. Ja kui sõnu ei ole, võivad inimesed reageerida omal moel ja kõik saavad aru," rääkis näitleja Linnea Happonen.

Naksi kaugemad esinejad on Le Moana Uus-Meremaalt. Peale etendusi Saksamaal ja Hispaanias põikasid nad korraks Narva, et siinsele publikule oma kunsti näidata. Tantsuetendus toimub kolmapäeval, teisipäeval õpetavad nad kohalikele Samoa tantsusamme nüüdismuusika saatel.

"See ei ole haka, see on tänapäeva teos. Oleme linnastunud, kasvasime üles linnakeskkonnas, meie vanemad saabusid Vaikse ookeani saartelt, seega oleme nagu esimese põlvkonna immigrandid Uus-Meremaal. Ja nagu ma enne ütlesin, võib vist tulla vaatama kaasaegset nägemust sellest, kes me praegu oleme ja kuidas me saame
traditsioonidega koos eksisteerida," lausus koreograaf Tupua Tigafua.

Noore vaataja teatri festival Naks kestab Narvas kuni laupäevani. Lisaks etendustele toimuvad haridusprogrammid ja näidendilugemised.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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