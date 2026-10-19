Tallinnas ja Narvas algab noore vaataja teatri festival

19. kuni 24. oktoobrini toimub Tallinnas ja Narvas noore vaataja teatri festival Naks, mis pakub mitmekesist programmi lastele, noortele, peredele, õpetajatele ja teatriprofessionaalidele

Tänavune NAKS jõuab 20.–24. oktoobrini peamiselt piirilinna Narva. Festivali avapäeval, 19. oktoobril, saab Tallinnas Salme Kultuurikeskuses näha kahe rahvusvaheliselt tunnustatud noore vaataja teatri tegija lavastust. Publiku ette astuvad Kompani Giraffi (Rootsi) ja Le Moana (Uus-Meremaa).

Kõige nooremale publikule ehk beebidele ja nende vanematele on festivali kavas Draakonipesa "Talvevõlu", mis on sõnadeta visuaalne rännak talvisesse võlumaailma, kus kohtuvad jänesed, kitsed ja lumerebased. Pärast etendust saavad lapsed tutvust teha lavastuses kasutatud nukkudega.

Lasteaialastele ja esimese kooliastme õpilastele pakub Kompani Giraff (SE) maagilist tsirkuselavastust "ABC", kus koos artistidega saavad mänguliselt selgeks tähed ja tähestik. Soome-Tšehhi teater Krepsko toob Narva aga täiesti omaette miniatuurse maailma. "Fabsurdia" on väike ja detailirohke maailm, mida publik ei pea ainult vaatama – seda saab ka lähemalt uurida ja katsuda. Kodumaine VAT Teater toob festivalile Triinu Laane raamatu põhjal valminud seiklusliku lastelavastuse "Luukere Juhani juhtumised".

Teise ja kolmanda kooliastme publikule pakub tantsuteater Le Moana (NZ) lavastust "Shel We", mis on mänguline austusavaldus kirjanikule ja luuletajael Shel Silversteinile ning tema armastatud lasteraamatule "Helde puu". Lavastuses kohtuvad puud, kummitused, kitsed ja krutskid.

Nüüdistsirkusega tegelev Kompani Giraff toob Narva ka oma teise lavastuse "A Study of Losses" – õhuakrobaatiat, objektimanipulatsiooni ja muusikat ühendavat visuaalset rännaku, mis mõtiskleb kadunud maailmade, mälestuste ja asjade üle. Lavastuse muusikaline maailm on loodud Beiruti' ehk Zach Condoni poolt.

Kolmanda kooliastme ja gümnaasiumi noortele on kavas Miksteatri "Oskar ja Roosamamma. Kirjad Jumalale". Südamlik ja mõtlemapanev lavastus räägib vähihaigest poisist Oskarist, kes veedab oma elu viimased päevad haiglas koos hoidjatädi Roosamammaga.

Samuti sobib alates 12. eluaastast vaatamiseks Kuressaare Teatri "Koleda tüdruku päevaraamat" - liigutav ja aus noortelugu, mis puudutab igaüht, kes on tundnud end kõrvalejäetuna.

Lisaks toimuvad mitmed töötad, haridusprogrammid ning näidendilugemine.