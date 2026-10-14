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Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja lahkus nõukogu esimehe kohalt

Teater
Foto: Priit Mürk
Teater

Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja otsustas esimehe kohalt tagasi astuda. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu määras oma esindajaks rahvusooperi nõukogusse professor Henry-David Varema.

Postimees kirjutas kolmapäeval, et Estonia nõukogu kavatseb Ilja neljapäeval tagandada. Vahetult enne uudise avaldamist teatas Ilja teistele nõukogu liikmetele, et lahkub oma kohalt. Postimehe andmetel olid Ilja tagandamiseks vajalikud kuus häält Estonia nõukogus olemas.

Ivari Ilja oli valitud muusika- ja teatriakadeemia poolt. Teisipäeval valis akadeemia uueks rahvusooperi nõukogu liikmeks tšellist Henry-David Varema.

Ilja põhjendas oma otsust sotsiaalmeedias, öeldes, et ei pidanud pärast 8. oktoobri erakorralist istungit selles koosseisus osalemist enam võimalikuks.

Estonia nõukogu koguneb istungile taas homme, et arutada muuhulgas ka ooperisolistide etteheiteid rahvusooperi juhtimisele.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Postimees, "Aktuaalne kaamera"

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