Tallinna kammerorkester toob esmakordselt Eesti publiku ette James MacMillani viiulikontserdi

James MacMillan on üks rahvusvaheliselt tuntumaid tänapäeva heliloojaid, kelle loomingus põimuvad Šoti kultuuripärand, religioossed teemad ja nüüdisaegsed muusikalised väljendusvahendid. Tallinnas kõlava teise viiulikontserdi kirjutas MacMillan 2021. aastal ning teose maailmaesiettekanne toimus aasta hiljem Šotimaal Perthis.

Kontserdi solist Ava Bahari on Göteborgist pärit viiuldaja, kes on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu nii oma konkursisaavutuste kui ka julgete repertuaarivalikutega. Hooajal 2026/2027 on ta valitud Euroopa Kontserdimajade Organisatsiooni tõusvate muusikatähtede programmi ECHO Rising Stars.

"Ma ei suhtu oma muusikasse omanditundega. Mul on hea meel, kui teised muusikud seda esitavad ja omal moel tõlgendavad. Oma teose dirigeerimine on aga eriline kogemus, sest siis tuleb mul astuda teistsugusesse rolli – heliloojast saab interpreet. Tallinnas juhatan oma teist viiulikontserti esimest korda," ütles James MacMillan.

Heliloojal on hea meel teha taas koostööd Rootsi viiuldaja Ava Bahariga, kelle esituses kõlas teos varem Stockholmis. "Ava Bahari esitas minu viiulikontserti Stockholmis suurepäraselt. Teadsin, et ta sobiks seda esitama ka Tallinnas. Ta on imeline viiuldaja," tõdes MacMillan.

Lisaks MacMillani viiulikontserdile kõlab õhtu avateosena Benjamin Britteni "Prelüüd ja fuuga" op. 29 ning kontserdi teises pooles Ludwig van Beethoveni teine sümfoonia.

James MacMillan on Eesti publikule tuttav ka varasematest esinemistest. 2023. aastal dirigeeris ta Birgitta festivalil oma kammerooperit "Clemency" ("Halastus"), 2024. aastal tõi koos Tallinna kammerorkestriga ettekandele "Kolm Šoti laulu" ning 2025. aastal kõlas Eestis esimest korda tema eufooniumikontsert "Where the Lugar Meets the Glaisnock".