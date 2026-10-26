Margiiela avaldas teise täispika albumi "Hall ala"

Plaadifirma Legendaarne andis esmaspäeval välja räppar Margiiela teise albumi, mis kannab nime "Hall ala".

Albumilt leiab 16 lugu, mis kestavad kokku veidi vähem kui 50 minutit. Külalistena teevad kaasa Chillin, Lil Till, Mario, Otto Suits, Karjakoer, Diwo, Clicherik, Genka, Skizo, Alika ja Metro.

Lugude valmimisele on aidanud teiste hulgas kaasa Emil Dollaz, Cecilia, Prod. Pil, Liv jt. Plaadi miksis Margiiela ise, masterdas Markus Palo.

Septembri alguses avaldas Margiiela koos räppariga Chillin lühialbumi "TLN".

Margiiela debüütalbum "Ilus päev surra" ilmus 2025. aasta märtsis ning jõudis ERR-i kultuuriportaali aasta parimate albumite edetabelis 42. kohale. 2023. aastal andis Margiiela koos Leisiga välja albumi "Eilne Hind Pole Tänane".