Legendaarne Raadio alustab uue kontserdisarjaga

Uue kontserdisarja esimene osa kujutab endast minifestivali Lil Fest. Raadiojaama ja samal kanalil eetris oleva "Lil saate" korraldusel astuvad klubis Hollywood lavale Eesti uue laine räpi artistid Margiiela, Pluuto, Prodigyboys, Diwo ja Tops ning DJ-d Emildollaz, Pil ja Lill Slim.

Legendaarse Raadio ühe eestvedaja Henry Kõrvitsa ehk Genka sõnul ei korraldata hetkel Eesti räpile piisavalt live-õhtuid, mistõttu otsustati selles osas midagi ette võtta.

"Me anname raadiona Eesti räpparitele platvormi, aga nüüd pakume neile ka võimalust esineda," märkis Genka. "Legendaarne Raadio live-sarjas hakkavad toimuma aeg-ajalt erinevad kontserdid ja üritused. Esimesena teeme Lil Festi, kus on kohal Eesti uue laine tegijad."

"Lil saate" juht Siim Nestor sõnas, et uue laine räpp on Eestis praegu väga heas seisus. "Värskeid, noori, põnevalt ja omapäraselt kõlavaid artiste on juurde tulnud terve rodu. Ka neile tuleks peagi tekitada võimalusi lavalt publikuga kohtumiseks, et see annaks neile indu muusikaga jätkamiseks," lausus Nestor.