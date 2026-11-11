X!

Teater Nuutrum toob lavale Vootele Ruusmaa ja Florian Zelleri näidendid

Teater
Ott Raidmets, Henrik Kalmet ja Saara Pius
Ott Raidmets, Henrik Kalmet ja Saara Pius Autor/allikas: Mari Rostfeldt
Teater

2027. aasta toob teater Nuutrum publiku ette Vootele Ruusmaa "Keti viljad", lavastajaks Tiina Mälberg, ja Florian Zelleri komöödia "Tõde", mille toob lavale Priit Pius.

18. veebruaril 2027 esietendub Sakala 3 teatrimajas "Keti viljad". Lavastus viib vaataja ema ja poja omavahelisse maailma, kus argiste vestluste ja katkestatud lausete taga peitub palju enamat, kui esmapilgul paistab. See on lugu perekondlikest pingetest, andestamise keerukusest ja lähedusest, mida igatsetakse, kuid mille poole pole alati lihtne astuda.

Lavastuse dialoog on napp ja vaoshoitud, kuid selle all peitub terve maailm välja ütlemata mõtteid, tundeid ja küsimusi. Vahel on kõige olulisem just see, mida inimesed üksteisele öelda ei suuda.

"Keti viljad" toob lavale Tiina Mälberg. "Lavastus räägib sellest, kuidas võime teha haiget just kõige lähedasematele inimestele. See on lugu leinast, andestamisest ja kodu tähendusest tänapäeva individualistlikus maailmas. Loodan, et publik võtab lavastusest kaasa mõistmise, et oma valus võib olla suurem jõud hoopis teise inimese valu leevendamiseks. Andestamine teisele saab alguse andestamisest iseendale," ütles Mälberg.

Vootele Ruusmaa näidend pälvis 2023. aasta Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel III preemia. Tiina Mälbergile on lavastus ühtlasi esimene koostöö Teater Nuutrumiga. Laval kohtuvad Teater Nuutrumi koosseisuline näitleja Robin Täpp ja Draamateatri näitleja Harriet Toompere.

Märtsis 2027 esietendub Salme kultuurikeskuse suures saalis Florian Zelleri menukomöödia "Tõde". Tegemist on teravmeelse ja hoogsa lavastusega, milles tegelased mängivad tõe, valetamise ja enesepettuse piirimail. Loo keskmes on inimsuhted, kus üks väike vale võib käivitada sündmuste ahela ning panna proovile nii pika sõpruse kui ka suure armastuse.

Zelleri "Tõde" lavastab Priit Pius Tallinna linnateatrist. "Tõde on karm, aga veel karmim on selle puudumine. Just selle küsimusega see näitemäng tegelebki. Florian Zeller on suutnud tõe otsimise vaimukalt tegelaste vahelistesse suhetesse põimida, näidates vaatajale, et tõde ei pruugi alati ilus olla ning sellega kohtumiseks peab olema valmis. Mõnikord võib tõe teadasaamine olla märksa ebamugavam kui elamine mugavas teadmatuses," sõnas lavastaja.

Piusi lavastuses astuvad lavale Henrik Kalmet (Kinoteater), Piret Krumm, Ott Raidmets ja Teater Nuutrumi näitleja Saara Pius.

"Meie eesmärk on tuua publiku ette mitmekesiseid teatrilugusid, mis kõnetavad, panevad kaasa mõtlema ja pakuvad võimalust näha maailma erinevate vaatenurkade kaudu. Uued lavastused täiendavad Teater Nuutrumi repertuaari kahe väga erineva, kuid inimlikult olulise teemaga," kommenteeris Teater Nuutrumi juht Jaanus Nuutre.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

KIRJANDUSMINISTRI JUURES

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

10:47

Frankie Animal avaldas kolmanda albumi "Hearts"

10:26

Arvustus. Hea meelega heli ja muusika piiri kompamas

10:07

Teatris Ekspeditsioon esietendub Ene-Liis Semperi lavastus "Heptagon"

09:58

Orbit Dance Collective ja Tartu Uus Teater toovad lavale tantsulavastuse usaldusest

09:45

Teater Nuutrum toob lavale Vootele Ruusmaa ja Florian Zelleri näidendid

09:30

Berit Kaschan avaldas luulekogu "Vähemalt pool muinasjuttu"

08:54

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: "Must kuul", "Ben'Imana" ja "Uus uljas armastus"

10.11

Theodor Tabor: uskumatu, et kõige lähedasemad võivad olla kõige kaugemad

10.11

Interpreetide nädalal jagavad pärast pikka pausi lava Hando ja Hanna-Liis Nahkur

10.11

"Kirjandusministri juures" on külas Mehis Heinsaar

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.11

"Juhani evangeeliumi" uues tiraažis on Viidingu kirjade asemel tühjad lehed

10.11

Theodor Tabor: uskumatu, et kõige lähedasemad võivad olla kõige kaugemad

09.11

Talvesõjas Nõukogude Liidule kaotatud Soome saared jõudsid fotonäitusele

10.11

PÖFF-i päevik | "Jüri Järvet: iga toll kuningas" on üks dokiaasta parimaid töid

10.11

Ester Kuntu: minu elus on kõik suured asjad juhtunud tänu teisele inimesele

08.11

Sandra Jõgeva: saan kunsti teha tänu sellele, et mu ema oli erakordselt produktiivne kunstnik

10.11

Rockstar korraldab "GTA VI" ilmumise puhul muusikafestivali

10.11

Galerii: Rakvere teatris algasid lavastuse "Head asjad" proovid

10.11

Bookeri kirjanduspreemia võitis M. John Harrison

10.11

Arvustus. Raiutud juurte juures

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo