Teater Nuutrum toob lavale Vootele Ruusmaa ja Florian Zelleri näidendid

18. veebruaril 2027 esietendub Sakala 3 teatrimajas "Keti viljad". Lavastus viib vaataja ema ja poja omavahelisse maailma, kus argiste vestluste ja katkestatud lausete taga peitub palju enamat, kui esmapilgul paistab. See on lugu perekondlikest pingetest, andestamise keerukusest ja lähedusest, mida igatsetakse, kuid mille poole pole alati lihtne astuda.

Lavastuse dialoog on napp ja vaoshoitud, kuid selle all peitub terve maailm välja ütlemata mõtteid, tundeid ja küsimusi. Vahel on kõige olulisem just see, mida inimesed üksteisele öelda ei suuda.

"Keti viljad" toob lavale Tiina Mälberg. "Lavastus räägib sellest, kuidas võime teha haiget just kõige lähedasematele inimestele. See on lugu leinast, andestamisest ja kodu tähendusest tänapäeva individualistlikus maailmas. Loodan, et publik võtab lavastusest kaasa mõistmise, et oma valus võib olla suurem jõud hoopis teise inimese valu leevendamiseks. Andestamine teisele saab alguse andestamisest iseendale," ütles Mälberg.

Vootele Ruusmaa näidend pälvis 2023. aasta Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel III preemia. Tiina Mälbergile on lavastus ühtlasi esimene koostöö Teater Nuutrumiga. Laval kohtuvad Teater Nuutrumi koosseisuline näitleja Robin Täpp ja Draamateatri näitleja Harriet Toompere.

Märtsis 2027 esietendub Salme kultuurikeskuse suures saalis Florian Zelleri menukomöödia "Tõde". Tegemist on teravmeelse ja hoogsa lavastusega, milles tegelased mängivad tõe, valetamise ja enesepettuse piirimail. Loo keskmes on inimsuhted, kus üks väike vale võib käivitada sündmuste ahela ning panna proovile nii pika sõpruse kui ka suure armastuse.

Zelleri "Tõde" lavastab Priit Pius Tallinna linnateatrist. "Tõde on karm, aga veel karmim on selle puudumine. Just selle küsimusega see näitemäng tegelebki. Florian Zeller on suutnud tõe otsimise vaimukalt tegelaste vahelistesse suhetesse põimida, näidates vaatajale, et tõde ei pruugi alati ilus olla ning sellega kohtumiseks peab olema valmis. Mõnikord võib tõe teadasaamine olla märksa ebamugavam kui elamine mugavas teadmatuses," sõnas lavastaja.

Piusi lavastuses astuvad lavale Henrik Kalmet (Kinoteater), Piret Krumm, Ott Raidmets ja Teater Nuutrumi näitleja Saara Pius.

"Meie eesmärk on tuua publiku ette mitmekesiseid teatrilugusid, mis kõnetavad, panevad kaasa mõtlema ja pakuvad võimalust näha maailma erinevate vaatenurkade kaudu. Uued lavastused täiendavad Teater Nuutrumi repertuaari kahe väga erineva, kuid inimlikult olulise teemaga," kommenteeris Teater Nuutrumi juht Jaanus Nuutre.