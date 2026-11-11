Galerii: näitleja Tim Blake Nelson kohtus PÖFF-il filmisõpradega

62-aastane Nelson, kelle karjäär sai tuule tiibadesse Joel ja Ethan Coeni filmist "Oo vend, kus oled sa?", esitleb Tallinnas kaht oma kõige uuemat filmi.

Michael Gallagheri tõsielul põhinevas psühholoogilises põnevusdraamas "Liider" kehastab ta üht kahest skandaalse ususekti "Taeva väravad" juhist, kes sooritab koos 38 sekti liikmega kollektiivse enesetapu.

Tema kuues film lavastajana "Wilson Sheddi elu ja surmad" on aga ebatavaline armastuslugu vanglas loovkirjutamist õpetava naise ja surmamõistetud mehe vahel, milles mängivad Amanda Seyfried ja Scoot McNairy.

Nelsonilt on võimalik küsimusi küsida ka kolmapäeval, 11. novembril "Wilson Sheddi elu ja surmad" linastuse järel. Vestlust juhib Kaspar Viilup.