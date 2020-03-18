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kultuur

Kriisijutuke | Kalev Vapper. Tõbi ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Kirjandus
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

ERRi kultuuriportaal alustas sarjaga, kus kirjanikud peegeldavad olusid ajal, kui viirusehirm on pannud elu peaaegu kinni.

Taudi pilgeni lauast luuletas Kalev Vapper.

TÕBI


KORD HULKUS ÜKS
JÄLKUS. ÜKS TAUD.
LÕI LAUAGA.
SULGUSID LAUD.

TA VIRUTAS
NII NAGU JÕUDIS.
END SIRUTAS SUUREKS
JA NÕUDIS:

"NÜÜD TULE JA JÄRELE KATSU,
KAS SINA PEAD VASTU MU MATSU?!"

JA TULDI!
END PROOVILE PANDI.
KUID JÕLEDAL TAUL OLI ANDI.
TA LAUAGA ÄSAS JA KISAS:

"KAS AITAB?!"

NING LIHASED VIHAS
SIIS NÜPELDAS RIIKE JA RAHVAID.
LÕI NÕRKU
JA KARISTAS VAHVAID.

TAUD LÄHENES.
OTSE JA KAUDU.
JÄI JÄLGI TA TEELE
KUI HAUDU.

TA TULI! JA
SIIANI TULEB.
TA TULEB!
JA KUSTUVAD TULED!

NII HULGUB JA
JÕLGUB SEE TAUD.
ON PILGENI KAETUD
TA LAUD.

Toimetaja: Valner Valme

kalev vapperkultuuriportaali luuletuskriisijutuketõbi
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