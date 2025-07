Vaata uuesti: "Et kiitke jumalat, kes on nii helde" valikühendkoori esituses

XXVIII laulupeo "Iseoma" avakontserdil kõlas "Et kiitke jumalat, kes on nii helde"-

Kooriteos põhineb rahvakoraalil, mille viisi autor on Ludwig Senfl (u 1486–1543). Viisi laulis Mari Quarnström (1851–1917) Reigi kihelkonnast Reigi külast. Üles kirjutas Peeter Süda 1905. aastal. Teksti autor on Johann Horn (1487–1547). Tekst on ilmunud eesti keeles 1899. aastal "Uues lauluraamatus", tõlke autor on teadmata.

Muusika Pärt Uusberg (1986), rahvakoraal Reigi kihelkonnast. Dirigent Pärt Uusberg.