Orbit Dance Collective ja Tartu Uus Teater toovad lavale tantsulavastuse usaldusest

Orbit Dance Collective on Eesti kaasaegse tantsu kompanii, mida juhib Maarja Eliisabet Roosalu. Uuslavastus "Haara mind hellalt" räägib usaldusest ja selle füüsilistest väljendusviisidest. Lavastus uurib, kuidas võtta vastu teine inimene just sellisena nagu ta on, kuidas oma keha teisele usaldada ja ka ise usaldusväärne olla, leides jagamisest rõõmu ja mänguruumi.

Lavastaja Maarja Eliisabet Roosalu sõnul on ka lavastusprotsessis väga palju usaldust olnud, kuigi tantsijad on selles koosseisus laval esimest korda. "Kõik tantsijad on võtnud oma südameasjaks üksteisele toeks olla ning toetuda, nii vaimselt kui füüsiliselt ning see on teinud meie protsessi väga põnevaks. Tantsijatevahelist usaldust näeb laval nii kehade liikumises kui ka tähelepanemises ja kokku hoidmises," sõnas ta.

"Haara mind hellalt" lavastaja on Maarja Eliisabet Roosalu, helikujundaja Israel Bañuelos, valguskunstnik Karolin Aatonen.

Laval on tantsijad Anastassia Meri, Kai-Riin Tomera, Karoline Suhhov, Katrin Tani, Lotta Laureen Loo, Mari-Liis Martin, Maria Schotter, Marta Jamsja, Melani Mõtlik ja Saara Lotta Krusell.

Etendused toimuvad detsembris ja jaanuaris Tartu Uues Teatris. Lavastus "Haara mind hellalt" sai Tartu Uue teatri kaasproduktsiooniks läbi 2026. aastal toimunud avatud vooru.