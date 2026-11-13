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E-kunstisalong: kogemus kunstivaldkonnas annab kindluse, et tegu on Mudisti originaalidega

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Tartusse E-kunstisalongi homsele oksjonile jõuavad Peeter Mudisti teosed, mille kohta kirjutas Postimees, et tegemist võib olla võltsingutega. Oksjoni korraldaja väidab vastupidist. Kunstiteadlase Aleksander Metsamärdi sõnul võiks sellises olukorras teha maalidele tehnilised uuringud.

Ligi 30 aastat Tartus tegutsenud e-kunstisalongis on sellel nädalalõpul oksjonile tulemas üle 100 teose. Nende hulgas on ka kaks väidetavalt Peeter Mudisti teost alghindadega 3700 ja 4700 eurot.

Samas on anonüümseks jääda soovivaid kunstiteadlaseid, kes kahtlustavad, et tegemist pole originaalteostega. Kunstiteadlased rääkisid "Aktuaalsele kaamerale", et kahtluseid tekitab värvikasutus, mis on ühe teose puhul liiga tuhm ja läbi töötamata värvidega.

Teise teose puhul on aga värvid liiga kriiskavad ja ei harmoneeru. Samuti on puid kujutatud Mudisti kohta liiga suurelt ja domineerivalt. E-Kunstisalongi omaniku Tiia Karelsoni sõnul on teosed siiski originaalid.

"See oleks galeriile enesetapp kui ta paneks oksjonile mingi võltsingu kahtlusega töö. Küsitakse, et kust me teame, et see on õige. Me oleme ka siin olnud 30 aastat, me oleme näinud kümneid, kui mitte sadu tuhandeid töid ja see annabki tegelikult selle kindluse," sõnas Karelson ning kinnitas, et kindluse, et tegu on originaalidega, annab neile kogemus kogemus kunstivaldkonnas.

Anonüümse kunstiteadlase sõnul on Mudistil ka väga vähe abstraktseid töid ja neid mis on, ei lahendanud kunstnik selliste värvide ja kompositsiooniprintsiipidega nagu antud juhul. Puudub ka sertifikaat, mis kinnitaks, et tegemist on originaalidega.

Karelsoni sõnul on aga teosed tulnud heast kogust, kus on mitmeid tähelepanuväärseid töid. Sertifikaatide kaasa andmine Karelsoni sõnul tavapärane pole ning E-kunstisalongis on korralik sertifikaat vaid Edgar Valteri teosel.

"Siis elas tema kasutütar ja me saime tema käest võtta selle tõenduse. Aga nende teoste puhul on ju ka järeltulijad veel täitsa elus. Kunstnikud ise ka ei mäleta, mida nad on maalinud. Ma olen sellest rääkinud Arraku ja Maraniga, mis siis peaks veel tema poeg või tütar sellest teadma. Meie jaoks on see tuule tallamine," lisas Karelson.

Kunstiteadlase Aleksander Metsamärdi sõnul Eesti oksjonimajades enamasti võltsingud läbi ei liigu. Välistatakse see nii visuaalse vaatluse alusel kui ka tehniliste uuringutega.

"E-kunstisalongi puhul me tegelikult näeme ju olukorda, kus eksperdid on enne oksjoni toimumist oma mure tõstatanud. Mõne aasta tagune skandaal, mis Mai Levini ümber lahvatas, on võtnud kindlust visuaalses tõestuses või kunstiteadlase pilgu läbi kohalikul turul väga-väga palju vähemaks. Ka antud olukorras on parim lahendustee väljaselgitamiseks tehnilised uuringud," sõnas Metsamärt.

"Meie kuidagi ei sea kahtluse alla neid töid. Terve vabariik on hoiatatud, nii et kui keegi ei osta, siis ongi asi lahendatud," lisas Karelson omalt poolt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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