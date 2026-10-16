Mingo Rajandi uurib autorikontsertidel elu mikro- ja makrotasandil

Eesti Kontsert toob lavale rahvusvaheliselt tegutseva helilooja ja kontrabassisti Mingo Rajandi uue Eesti-Soome ansambli. Tema autorikontsert "Ained ja lained" uurib elu mikro- ja makrotasandil.

Mingo Rajandi autorikontserdil "Ained ja lained" kõlav muusika vaatleb elu nii mikro- kui makrotasandil. Olgu uurimise all universumi müsteerium oma mustade aukudega või vähemalt sama saladuslik ja ääretu inimhing – küsimused on ikka samad: Mis on meie olemasolu põhjus ja eesmärk, kuhu oleme teel ja kuidas seda kõike mõtestada? Kuidas taluda paratamatust ja millega toita oma isiklikku päikesesüsteemi?

Rajandi uude Eesti-Soome kollektiivi kuuluvad Maarja Nuut (viiul, vokaal, elektroonika), Josefiina Vannesluoma (vokaal, flööt), Antti Salovaara (fagott), Juho Valjakka (klaver) ja Martin Petermann (löökpillid).

"Värskes ja põnevas koosseisus sünnivad uueks mõned vanemad, mulle oluliseks saanud lood, aga paiskub maailmaruumi ka vastsündinud muusikat. Ikka selleks, et ainet meie vahel lainetama panna," ütles Mingo Rajandi.

End muusikaliseks lugude jutustajaks pidava Rajandi viimastel aastatel aina sagenenud tööd teatri kontekstis on tugevalt mõjutanud tema muusika performatiivsust ja lisanud veelgi sügavat sissevaadet erinevatsse ideedesse. "Ma tahan luua kuulajale tervikliku kogemuse ja lasta tal läbi emotsiooni ja puudutuse uute mõteteni jõuda," ütles Rajandi.

Värske koosseis astub üles 21. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 22. oktoobril Estonia kontserdisaalis.