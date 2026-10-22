Pildid: Tallinnas avati kolmes näitusepaigas 11 Ukraina kunstniku ühisväljapanek

15. oktoobril avati Tallinnas rahvusvahelise kunstiresidentuuriprojekti "Waves of Creativity" lõpunäitus, mis toob publiku ette 11 Ukraina fotograafi ning foto- ja videokunstniku loomingu.

"Waves of Creativity" on nelja ja poole kuu pikkune rahvusvaheline residentuuriprogramm Ukraina kunstnikele, kelle elu ja loomingut on mõjutanud Venemaa sõda Ukraina vastu. Projekti jooksul töötasid kunstnikud Eestis Saaremaal, Soomes Joutsas ja Saksamaal Stuttgartis.

Projektis osales kokku 11 Ukraina kunstnikku. Ligikaudu nelja ja poole kuu pikkuse residentuuriprogrammi põhiosas osales üheksa kunstnikku, lisaks kaasati kaks rindekogemusega kunstnikku, kellel oli võimalik programmis osaleda lühema perioodi jooksul.

Tallinna lõppnäitus koondab residentuuride käigus arendatud tööd ühiseks kureeritud väljapanekuks, milles kohtuvad dokumentaalfotograafia, eksperimentaalne fotokunst, videokunst ja installatsioonid. Kõik osalevad kunstnikud ei kujuta oma loomingus sõda vahetult, vaid paljude tööde keskmes on isiklikud kogemused, mälu, kodutunne, argielu, muutuv keskkond ja inimese suhe ümbritseva maailmaga.

Kolme näitusepaiga kaudu jõuavad kunstnike tööd erinevate publikurühmadeni: Okapi galerii esitleb residentuuriprojekti kunstilisi tulemusi galeriikeskkonnas. Vabamu pop up näitus seob kunstnike isiklikud kogemused muuseumi laiemate ajalooliste ja ühiskondlike teemadega. Balti jaama kunstitänava avaliku ruumi väljapanek toob Ukraina kaasaegse fotograafia linnaruumi ning teeb selle kättesaadavaks ka publikule, kes tavapäraselt kunstigaleriisid ei külasta.

Näitusel osalevad Mykyta Bezus, Oxana Chorna, Iryna Klachek, Olia Koval, Herman Krieger, Ievgeniia Kupchan, Valentyn Kuzan, Oleh Pereverziev, Alina Prisich, Olesia Saienko ja Elena Subach. Näituse kuraator on Temuri Hvingija ja kaaskuraator Andrii Mur.

Okapi galerii on näitus avatud kuni 20. novembrini, Vabamus 20. oktoobrini ja Balti jaama kunstitänaval tuleva aasta 30. märtsini.