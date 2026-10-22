X!

Pildid: Tallinnas avati kolmes näitusepaigas 11 Ukraina kunstniku ühisväljapanek

Kunst
Tallinnas avati kolmes näitusepaigas 11 Ukraina kunstniku ühisväljapanek
Vaata galeriid
84 pilti
Kunst

15. oktoobril avati Tallinnas rahvusvahelise kunstiresidentuuriprojekti "Waves of Creativity" lõpunäitus, mis toob publiku ette 11 Ukraina fotograafi ning foto- ja videokunstniku loomingu.

"Waves of Creativity" on nelja ja poole kuu pikkune rahvusvaheline residentuuriprogramm Ukraina kunstnikele, kelle elu ja loomingut on mõjutanud Venemaa sõda Ukraina vastu. Projekti jooksul töötasid kunstnikud Eestis Saaremaal, Soomes Joutsas ja Saksamaal Stuttgartis.

Projektis osales kokku 11 Ukraina kunstnikku. Ligikaudu nelja ja poole kuu pikkuse residentuuriprogrammi põhiosas osales üheksa kunstnikku, lisaks kaasati kaks rindekogemusega kunstnikku, kellel oli võimalik programmis osaleda lühema perioodi jooksul.

 Tallinna lõppnäitus koondab residentuuride käigus arendatud tööd ühiseks kureeritud väljapanekuks, milles kohtuvad dokumentaalfotograafia, eksperimentaalne fotokunst, videokunst ja installatsioonid. Kõik osalevad kunstnikud ei kujuta oma loomingus sõda vahetult, vaid paljude tööde keskmes on isiklikud kogemused, mälu, kodutunne, argielu, muutuv keskkond ja inimese suhe ümbritseva maailmaga.

Kolme näitusepaiga kaudu jõuavad kunstnike tööd erinevate publikurühmadeni: Okapi galerii esitleb residentuuriprojekti kunstilisi tulemusi galeriikeskkonnas. Vabamu pop up näitus seob kunstnike isiklikud kogemused muuseumi laiemate ajalooliste ja ühiskondlike teemadega. Balti jaama kunstitänava avaliku ruumi väljapanek toob Ukraina kaasaegse fotograafia linnaruumi ning teeb selle kättesaadavaks ka publikule, kes tavapäraselt kunstigaleriisid ei külasta.

Näitusel osalevad Mykyta Bezus, Oxana Chorna, Iryna Klachek, Olia Koval, Herman Krieger, Ievgeniia Kupchan, Valentyn Kuzan, Oleh Pereverziev, Alina Prisich, Olesia Saienko ja Elena Subach. Näituse kuraator on Temuri Hvingija ja kaaskuraator Andrii Mur.

Okapi galerii on näitus avatud kuni 20. novembrini, Vabamus 20. oktoobrini ja Balti jaama kunstitänaval tuleva aasta 30. märtsini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

OTSEÜLEKANDED

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:02

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Signe Kivi

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

12:26

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

12:17

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

12:04

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

11:34

Pildid: Tallinnas avati kolmes näitusepaigas 11 Ukraina kunstniku ühisväljapanek

11:06

Helsingi raamatumessil esitletakse mitmete Eesti autorite teoseid

10:46

Kaurismäki filmidest tuntud Marko Haavisto ja Poutahaukat annab Eestis kaks kontserti

10:40

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

21.10

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.10

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

21.10

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

20.10

Suri kirjanik Kruusa Kalju

12:17

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

21.10

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

21.10

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

12:04

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

21.10

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

21.10

Galerii: Tauno Vahter esitles raamatut "Lühhike öppetus Eesti kultuurist"

20.10

Suri raadioajakirjanik Leho Männiksoo

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo