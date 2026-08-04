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Pildid: Okapi galerii uus näitus "Eravaldus" uurib mahajäetud ruume

Kunst
Okapi galeriis avati Alexei Gordini ja Dasha Trofimova duonäitus
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Kunst

Reedel avati Okapi galeriis Alexei Gordini ja Dasha Trofimova duonäitus "Eravaldus", mis uurib mahajäetud ruume.

Daria Trofimova on Riias tegutsev Kasahstanist pärit kunstnik, kelle viimaste aastate looming käsitleb Alexei Gordini kunstiga haakuvaid teemasid: mahajäetud ruumide esteetikat ja nende seost geopoliitiliste muutustega, mahajäetuse kehalist ja mentaalset kogemust ning absurdset ruumilist performatiivsust.

Kunstnike jaoks on mahajäetud ruumidega suhestumine mänguline ja intrigeeriv protsess – omamoodi arheoloogiline uurimistöö, mille käigus avanevad üksteise peale ladestunud kihistused ning igaüks neist paljastab oma ajastu ja sellega seotud traumad.

Sellest protsessist sünnivad kunstiteosed, mis on näitusel esitatud pigem mimeesise vormis, jäädvustades selle, mis algselt luuakse kohaspetsiifilise installatsiooni või ruumilise kunstilise sekkumisena.

Irooniliselt kaasaegse ühiskonna probleeme ja kognitiivseid dissonantse naeruvääristades kasutab Aleksei Gordin mahajäetud ruume oma sõnumite visuaalse taustana. Ta kirjutab need demonstratiivselt aerosoolvärviga otse seintele.

Ka Dasha Trofimova loob ajutisi performatiivseid teoseid. Ta konstrueerib mahajäetud hoonetest leitud mööblist ja olmeesemetest suuremõõtmelisi installatsioone. Keskset rolli mängib habras tasakaal – niipea kui see kord kõikuma lööb, nagu poliitiline süsteem või majanduskriis, järgneb lõpuks kogu konstruktsiooni kokkuvarisemine.

Näitus jääb avatuks 30. augustini.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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