Temufis jõuab lavale humoorikas ja liigutav lugu sõprusest

Režissöör German Golub tegi oma esimese lavastajatöö teatris. Ta tõi Temufis lavale ameerika autori Mitch Albomi draama "Tantsi vabaks!", mille pani eesti keelde Peeter Volkonski.

Ravimatu närvihaiguse tõttu füüsiliselt hääbuv, ent vaimselt terve professor Morrie ja tema lemmiküliõpilane, 40 aastat noorem Mitch pole suhelnud 16 aastat. Nende teisipäevastest kohtumistest kasvab südamlik, humoorikas ja liigutav sõprus, omalaadne elu mõtte kursus.

"Me näeme siin laval, kuidas üks inimene pigem ärkab ellu ja kuidas teine inimene võib-olla sureb, aga jätab endast maha väga-väga palju elavat, olulist ja sellist, mis jääb kauaks ajaks paljude inimestega," ütles Mitch`i osatäitja Erki Laur.

Filmirežissööri taustaga lavastaja German Golub ütleb, et noore ja vana mehe sõpruse usutavalt lavale toomine oli paras väljakutse, samas pakub teater filmilavastajale võimalust areneda.

"Teed filmi ja nii kaua, kui ootad rahastust järgmisele, saad teatrit teha. Ja ka vastupidi. Kui otsid inspiratsiooni, siis tuled teise meediumisse ja võib-olla saad midagi uut õppida," ütles lavastaja German Golub.

Elujaatavat professorit kehastav Viktor Lanberg ja tema noor sõber, keda mängib Erki Laur, on German Golubiga koostööd teinud tema filmides. Seetõttu tekkis neil hea klapp ka tõsielusündmustel põhinevas lavaloos "Tantsi vabaks!", mida mängitakse Temufi teatrimajas Viljandis.