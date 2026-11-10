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Galerii: Hedvig Hanson esitles raamatut "Kui pikk on olevik?"

Kirjandus
Hedvig Hanson esitles raamatut
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11 pilti
Kirjandus

Esmaspäeval, 9. novembril esitles laulja ja laulukirjutaja Hedvig Hanson uut raamatut "Kui pikk on olevik?". Raamat koondab autori viimase kümne aasta artiklid ja esseed, milles ta avab oma isiklikku mõttemaailma ning mõtiskleb muusikuks, emaks ja inimeseks olemise üle.

Hanson on kirjutamisega tegelenud juba kooliajast, mil ta pidas päevikut ja tundis suurt huvi kirjanduse vastu. Ajakirjandusele hakkas ta kirjutama 27-aastaselt, keskendudes esialgu muusikale ja muusikutele. Hiljem hakkas ta üha enam kirja panema isiklikke mõtisklusi ja tähelepanekuid elust.

Rahva Raamatu kirjastuses ilmunud "Kui pikk on olevik?" koondab kirjutisi aastatest 2016–2026. Raamatus on olulisel kohal kodu, inimsuhted, loodus ja kultuur, aga ka juhuslikud kohtumised ning mälestused lähedastest. Ühes isiklikumas loos meenutab autor viimaseks jäänud kohtumist oma isaga.

Esitlusõhtule lisas muusikalist meeleolu kitarrist Kalev Karlson.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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