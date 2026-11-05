X!

Hedvig Hanson andis välja artikli- ja esseekogumiku

Kirjandus
Hedvig Hanson
Hedvig Hanson Autor/allikas: Kaisa Keizars-Aron
Kirjandus

Laulja ja laulukirjutaja Hedvig Hanson avaldas uue raamatu "Kui pikk on olevik?", kuhu on koondatud tema artiklid ja esseed aastatest 2016–2026.

Hanson on kirjutamisega tegelenud juba kooliajast, mil ta pidas päevikut ja tundis suurt huvi kirjanduse vastu. Ajakirjandusele hakkas ta kirjutama 27-aastaselt, keskendudes esialgu muusikale ja muusikutele. Hiljem hakkas ta üha enam kirja panema isiklikke mõtisklusi ja tähelepanekuid elust.

"Olen kirjutanud peaaegu sama kaua kui laulnud," meenutas Hanson. "See oli hea vaheldus muusikategemisele. Ja ühtlasi kodune tegevus, mis mulle mu paikse loomusega hästi sobis. Võimalus aeglaselt süveneda."

Raamatus on olulisel kohal kodu ja inimsuhted, lisaks kirjutab ta looduse, esivanemate ja kultuuri tähtsusest oma elus ning loomingus. Mõtteainet on pakkunud ka vestlused juhuslikult kohatud inimestega tänaval, külateel, rongis ja lastega uisuplatsil. "Teistmoodi innustavad on olnud "juhuslikud kohtumised", kui juhuseid üldse on," kirjutas Hanson. Tema sõnul avavad need vestlused inimpsühholoogia põnevaid tahke.

Artikli- ja esseekogumiku "Kui pikk on olevik?" andis välja Rahva Raamatu Kirjastus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

OTSEÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

13:47

Metal-ansambel Surgent avaldas albumi "Sin Eater"

11:44

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Ester Kuntu

09:42

Galerii: Holger Marjamaa esines Tallinnas koos ansambliga Take 6

09:31

Hedvig Hanson andis välja artikli- ja esseekogumiku

09:15

PÖFF-i päevik | "Ulja" on kolme Balti riigi veider ja omanäoline triumf

04.11

Galerii: kirjanike majas mälestati Kruusa Kaljut

04.11

Kultuuriakadeemia tudengid toovad koos Elina Masinguga lavale loo kibestumisest

04.11

Telliskivis avatud koomiksinäitus toob esile argise feminismi

04.11

Narva kultuuriklubi Ro-Ro peab pärast 25 tegevusaastat uue kodu leidma

04.11

Suri Itaalia režissöör Tinto Brass

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.11

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

04.11

Valge Tüdruk: välismaal olles tekkis distants sellega, mida olen varem teinud

04.11

Ooperilaulja Mirjam Mesak tegi Dallase ooperis USA debüüdi

04.11

Eeva Mägi: kui su film ei ole kinomonopoli soosingus, on seda väga raske levitada

09:15

PÖFF-i päevik | "Ulja" on kolme Balti riigi veider ja omanäoline triumf

04.11

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

03.11

Peeter Volkonski pani kokku oma esimese lapsehoidja luulekogu

04.11

Suri Itaalia režissöör Tinto Brass

04.11

Otse homme: raamatukoguhoidjate erialapäeval küsitakse, mis takistab õppimist täiskasvanueas

04.11

Galerii: kirjanike majas mälestati Kruusa Kaljut

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo