Hedvig Hanson: vahel vajutan igatsuse pedaali täitsa põhja

Foto: ERR
Kultuurisaates "OP" rääkis muusik Hedvig Hanson oma albumist "Kõik muutub lauluks" ja selle esitluskontserdist ning tõdes, et kõik tema lood räägivad igavikulisusest ja igatsusest ning vahel vajutab ta igatsuse pedaali lausa põhja.

"Albumi "Kõik muutub lauluks" laulud on küll nukrad, aga ma olen ise väga rõõmus neid esitades. Iga lõpp on millegi uue algus ja kui sa näed neid seoseid, siis kurbust justkui ei olegi olemas, kõik on üks suur rõõm ja kogemus," tõdes laulja Hedvig Hanson. "Mina olen otsinud ajatuid ja igavikulisi luuletekste, alates Anna Haavast ja Ernst Ennost kuni Tõnu Õnnepaluni välja."

Laule luues ei ponnista Hanson enda sõnul ülearu, ei konstrueeri, vaid usaldab loomulikkust ja looduspära.

"Laule luues panen sinna sisse igatsust ja igavikulisust. Need mõisted on juba algselt tekstides sees ja mina täiendan siis muusikaliselt, võib-olla panen pedaali isegi põhja sellele igatsusele," kirjeldas laulja.

Paraku peab ta kogu loomingu keskel olema ka väga maine. "Viimasel ajal kirjutan oma kirjadele alla kultuurikorraldaja Hedvig tervitab. Kui sa ikkagi ajad oma asja, sul on kindel visioon, siis sa pead seda ka korraldama. Ma ei ole üldsegi mitte ainult lendlev tegelane," muheles Hanson.

Raha pärast Hanson närvi ei lähe. "Kõik inimesed on raha pärast närvis. Ma tahaks olla ennast hoidev, et ma suudaksin ka loomega tegeleda," nentis muusik.

Albumi "Kõik muutub lauluks" pealkiri on tulnud ühest Henrik Visnapuu luuletusest. "See on niivõrd ilus mõte mõelda, et me kõik muutume lauluks ja kõik me otsime oma laulu. Ideaalis leiame selle veel siin elus. Imeilus mõte, ma ütleksin, et lausa vaimuliku puudutusega mõte."

Albumil on ka tema ema Novella Hansoni kirjutatud lugusid. "See on minu missioon laulda emakeeles ja ema kirjutatud laule."

"Kõik muutub lauluks" albumi esitlus toimub Viimsi Artiumis 16. oktoobril

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "OP", saatejuht Owe Petersell

