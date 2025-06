Hedvig Hanson avaldas uue albumi "Kõik muutub lauluks"

Albumi nimiloo "Kõik muutub lauluks" sõnade autor on Henrik Visnapuu. 11 loo hulgast leiab veel viisistusi Ernst Enno, Tõnu Õnnepalu, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Anna Haava jt sõnadest. Anna Haava sõnadele pühendus Hanson põhjalikumalt eelmisel aastal ning sellest sündis nii Klassikaraadio saatesari kui ka aasta alguses ilmunud album "Hinge hellal igatsusel".

Hansoni ennast vaimustas just Kreutzwaldini jõudmine. "See oli tõesti arhailine hetk. /.../ Mul oli esinemine kavaga "Laul ja luule" Võrus tema majamuuseumis. Sealt paluti, et kas ma võiksin ühe laulu kirjutada ka Kreutzwaldi tekstile. Mu eelarvamus oli, et see on igas mõttes nii teine aeg ja tunnetus, aga leidsin imeilusa laulu pealkirjaga "Laul" ja see andis mulle juba muusika ette," selgitas Hanson ning lisas, et alguses pidi lugu Kreutzwaldi majamuuseumi seinte vahele jäämagi, aga publiku positiivne tagasiside pani muusiku ümber mõtlema.

Suur osa lauludest on Hansoni enda looming, aga leiab ka Hansoni ema Novella Hansoni ja Mart Metsala viise.

Albumit luues oli Hansonile kõige olulisem sõnum. "Mu mõte laulu kirjutades on üha enam see, et sõnum tuleks esile. Ma isegi võib-olla taandan iseennast veidi. Ma ei pea näitama oma vokaalseid võimeid või ei pea kirjutama huvitavat kompositsiooni. Ma ei taha, et see kõik laulusõnumi ja ilusa emakeele ära lämmataks," rääkis Hanson.

Ka ema kirjutatud lood on Hansonile olulised. "See on mulle igas mõttes oluline side. Nii geneetilises kui ka energeetilises. Ta on mulle ikkagi olnud selline suur eeskuju ja õpetaja. Ilma, et ta oleks mulle ühtegi nooti õpetanud, aga ma arvan, et meil on väga sarnane muusikaline maitse ja tunnetus. Laul võiks olla loomulik, looduspärane ja harmoonilises plaanis võiks väike jazz'i-hetk ka sees olla," selgitas Hanson.