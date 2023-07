Hedvig Hanson eelistab rahulikus taktis kulgeda: esinemisvajadus on ära kadunud

Muusik Hedvig Hanson sõnas Klassikaraadio saates "Delta", et selle asemel, et pidevalt kontserte anda, eelistab ta teha vähem, kuid süvenenumalt.

Mitukümmend aastat lavalaudu vallutanud Hanson on viimastel aastatel hakanud andma ka soolokontserte, kus ta end klaveril ise saadab. "Kui ma siiani kasutasin klaverit peamiselt laulude tegemiseks, siis nüüd suudan juba isegi soolosid mängida," rõõmustas ta. "Tore on seda arengut näha."

"Lapsena ma imetlesin oma ema, kes suutis ennast ise klaveril saata," meenutas ta." Kuigi tema ei olnud isegi muusika õppinud, ainult kuulmise järgi õppis. Mina läbisin samal ajal muusikakooli, mängisin juba seal muusikakooli lõpetamisel keerulisi palu, aga ma ei osanud ennast ise saata. Mulle oli see kuidagi nii arusaamatu, kuidas see võimalik on."

Ennast õppis Hanson klaveril saatma siis, kui ta hakkas ise laule kirjutama. "Tekkis see vajadus teistmoodi kuulmise järgi õppida. Aga mul on väga hea meel, et ma olen selle klassikalise kooli ka läbinud. Ikkagi see tooni tekitamine ja käte hoidmine, see on väga oluline, et see baas on olemas," märkis muusik.

Kodupubliku ees eelistab Hanson jääda eestikeelse kava juurde. "Selle äratundmiseni olen ma aastaid tagasi jõudnud, et kui ma eestlasena laulan eestlastele, siis on loogiline, et ma laulan oma kaunis emakeeles. Lihtsalt ei ole üldse vajadust muus keeles laulda," sõnas ta.

Nüüdseks poole peale jõudnud suvi on Hansonil rahulikus taktis kulgenud. "Ma olen pigem liikunud nüüd sellesse, et elu oleks aeglasem ja rahulikum ning mul oleks võimalik süveneda sellesse, mida ma teen. Pigem vähem, aga et mu hing heliseks. Mitte, et ma jooksen ühest kohast teise, et olla populaarne."

Muusik nentis, et enam ei tunne ta ka vajadust pidevalt lavale astuda. "See edevus või vajadus otseselt esineda on küll ära kadunud. Aga mis vajadus on, on muusikat teenida ja pakkuda seda siis neile, kes ei taha neid suuriüritusi, festivale, melu ja meelelahutust, vaid tahaksidki, et neil oleks kontserdil ruumi hingata," selgitas ta.

"Ma olen sellega arvestanud, et kui ma valin väiksed vaiksed kontserdid ja veel kusagil ääres, siis võib olla publikut vähem, aga ma saan iseendale, publikule ja muusikale muud elamust pakkuda. Minu jaoks on viimasel ajal atmosfäär kõige olulisem olnud. Ma saan tõesti silmad kinni panna ja seda nautida," nentis Hanson