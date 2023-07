Viini Schönbrunni lossi orkester tuleb Eestisse

1997. aastal asutatud Schönbrunni palee orkester on kammermuusikaansambel, kuhu on kokku tulnud muusikud Viini erinevatest tunnustatud orkestritest. Suurt Viini Uusaastakontserti on korraldatud aastakümneid ning seda on saanud telepildi vahendusel kuulata enam kui 90 riigi elanikud.

Eesti publik saab kodumaa pinnal orkestrile kaasa elada kuuendat järjestikust aastat. Kontsertturnee repertuaaris on palju tuntud kompositsioone, muu hulgas ka Johann Straussi "Radetzki marss". Kontserdid toimuvad 17. jaanuaril Tallinnas Alexela Kontserdimajas ja 18. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas.