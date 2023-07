Kuressaare lossihoovis algavad 16. Saaremaa ooperipäevad

Saaremaa ooperipäevad toimuvad tänavu 25.–30. juulini. Seekordne külalisteater, Maria Bieşu nimeline Moldova rahvusooper ja -ballett on üks Ida-Euroopa juhtivaid ooperi- ja balletiteatreid. Festivalil tulevad esitusele ooperid "Turandot", "Boheem" ja "Aida", ballett "Luikede järv" ning pidulik ooperi- ja balletigala.

Sel aastal saab hiiglasliku ooperilava ära proovida ka sadakond saarlast – vabatahtlikke näitlejaid otsiti nii Verdi "Aida" suurejoonelisse triumfistseeni kui ka "Turandoti" ja "Boheemi" etendustesse. "Oleme varemgi kohalikke appi kutsunud, ent nii suurt seltskonda pole veel kunagi värvanud. Ja kui kõik õnnestub, saab "Aidas" näha laval ka valget hobust. Aitäh kõigile, kes oma õla alla panid," sõnas Orro.

Pühapäevasel lastegalal astuvad üles rahvusvahelisel Tallinna balleti meistrikursustel osalevad noored balletiartistid ja balletikoolide õpilased. Meistrikursusi juhendasid Kaie Kõrb, Dmitri Harchenko, Marina Kesler, Viesturs Jansons, Helen Veidebaum, Amalia Mindrutiu (Rumeenia) ja Sasha Evtimova (Põhja-Makedoonia).

Opera Royali kesköösalongis esineb reedel, 28. juulil ansambel Funkifize ning laupäeval, 29. juulil esitab Rolf Roosalu koos live-bändiga kava "Tribute to Bee Gees".

Eesti esimene ooperifestival – Kuressaare ooperipäevad (kunstiline juht Ludmilla Toon) – sündis 1999. aastal. Alates 2008. aastast korraldab Saaremaa ooperipäevi Eesti Kontsert ning festivali kunstiline juht on Arne Mikk. Festivali keskseks toimumispaigaks on saanud Lääne-Eesti tuntud ja hinnatud vaatamisväärsus, keskaegne Kuressaare loss, mille aeda ja kindlusemüüride vahele on paigutatud ligikaudu 2000 vaatajat mahutav suvine ooperimaja.