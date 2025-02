Tänavuseks klassiku sõbraks valiti Hedvig Hanson

Klassiku sõbra tiitliga tunnustatakse inimest, kes on aasta jooksul silmapaistvalt populariseerinud eesti kirjandusklassikat.

Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi juhatuse esimehe Kairi Tilga sõnul on rõõmustav, et seekordne tiitel läks muusikule. "Eesti rahvalaul ja luule on alati elanud muusikas ning Hedvig Hanson on oma laululoomingus üks sellise järjepidevuse kandjaid," sõnas Tilga.

"Hedvig Hansoni laulud Anna Haava luulesõnadele on erakordselt kaunid. Koos laulude juurde kuuluvate mõtisklustega kinnitavad need inspireerivat kokkupuudet luuletaja loomingu üleajaliste väärtustega," lisas seltsi juhatuse liige Toomas Haug. "Tegu on kahe loojahinge, keda lahutab terve sajand, omalaadse ühisloominguga."

"Emakeele hoidmine on missioon," ütles Hedvig Hanson ise neljapäeva õhtul Tallinnas Eduard Vilde muuseumis tiitlit vastu võttes. Ta lisas, et tunneb Anna Haava ning tema loominguga sidet, hinnates ja mõistes eriti luuletaja ausust ja üksindust. "Istun klaveri taha ja ma ei pea ennast sundima, ta ise laulab ennast mulle ette," sõnas Hanson, kes on tunnustuse eest väga tänulik.

Hedvig Hansoni autorisaate "Hinge hellal igatsusel" toimetaja on Marge-Ly Rookäär, helioperaator Helle Paas.

Klassiku Sõbra tiitel anti välja kümnendat korda. Varasemad Klassiku sõbrad on olnud kirjandusteadlane Rutt Hinrikus (2016), lavastaja Heidi Sarapuu (2017), tõlkija ja kirjandusteadlane Juhani Salokannel (2018), lavastaja Elmo Nüganen (2019), režissöör Tanel Toom (2020), kirjanik Urmas Vadi (2021), tõlkija Danutė Giraitė (2022), kunstnik ja luuletaja Maarja Undusk (2023) ning kirjanik Mihkel Mutt (2024).