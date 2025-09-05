X!

Soome aimekirjanduse preemia sai Juhani Salokannel

Kirjandus
Juhani Salokannel
Juhani Salokannel Autor/allikas: Kairit Leibold
Kirjandus

Tänavuse Soome aimekirjanduse preemia ehk Wareliuse auhinna laureaat on pikaajaline Eesti-Soome kultuurisuhete eestkõneleja, tõlkija ja kirjanik Juhani Salokannel.

Tänavuse Wareliuse auhinna andmist filosoofiamagister Juhani Salokandlele põhjendati tema ulatusliku ja mitmekülgse mõjuga kirjanduselus. Salokannel on töötanud erinevatel kirjastusala ametikohtadel, olnud kirjandusajakirja Parnasso peatoimetaja ning mitmete kirjandusorganisatsioonide juht. Ta on koostanud esseekogumikke ja kirjutanud aimeraamatuid Soome kultuurist.

Salokandle eriliselt sügavad teadmised ilmnevad eeskätt eesti kirjanduse ja kultuuri vahendamisel. Ta on tõlkinud soome keelde eesti kirjandust, juhatanud Soome Instituuti Eestis ning olnud Soome ja Eesti kultuurisuhteid edendava Tuglase Seltsi tegevjuht.

Salokandle suurtööde hulka kuulub teos "Sivistystahto. Jaan Kross, hänen teoksensa ja virolaisuus" (WSOY 2008. Kultuuritahe. Jaan Kross, tema teosed ja eestlus, eesti keeles "Jaan Kross" EKSA 2009, tlk Piret Saluri). "A. H. Tammsaare elulugu Nuoren Viron omatunto" (2017, eesti keeles "Noore Eesti südametunnistus: Rahvuskirjanik A. H. Tammsaare, EKSA 2019, tlk Piret Saluri) annab taustateadmisi Eesti rahvakirjaniku loomingust, mille Salokannel on ise täies mahus soome keelde tõlkinud. 

Eesti kultuurielu ning eestlaste ja soomlaste suhteid käsitleb Salokannel oma teostes "Suomen ja Viron kirjallisia suhteita, 1944-1988" (SKS 1998, Hingesild – Soome ja Eesti kirjandussuhted 1944–1988) ja "Vastaanpanemisen kulttuurihistoria — Viron kirjallisuuden verkostoja 1940-luvulta nykyaikaan" (Vastapaino 2023, eesti keeles "Vastupanu kultuuriajalugu. Kirjandusvõrgustikud Eestis 1940. aastatest tänapäevani" EKSA 2023, tlk Sirje Olesk).

Soome aimekirjanduse preemia Wareliuse auhind antakse igal aastal kirjanikule, kes on kirjutanud palju kõrgetasemelisi aimekirjandusteoseid või on avaldanud Soome aimekirjandusele märkimisväärset mõju. Wareliuse auhinda antakse välja alates 1985. aastast. Selle suurus on 12 000 eurot ning seda rahastatakse loomemajanduse autoriõiguste ühingu Kopiosto poolt kogutud autoriõigustasudest.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:56

Uue muusika reede: Justin Bieber, Getter Jaani, Tame Impala, Miguel

15:41

Mootorispordi muuseumi juht: on olnud õnnelikke hetki ja keerulisi aegu

15:27

Soome aimekirjanduse preemia sai Juhani Salokannel

15:00

Harry Liivrand: Enn Põldroos oli üks Eesti suurimaid maalikunstnikke

13:46

Portreefilmide konkurss ootab uusi filmiprojekte

13:44

Heinz Valk: Enn Põldroos tühje sõnu ei loopinud

12:43

Suri kunstnik Enn Põldroos

11:46

LR-s ilmus 86-aastasena tuntuks saanud Argentiina autori teos "Täditütred"

11:45

Tim Reaper: inimesed soovivad praegu pidudel kuulda muusikat, mis on neile juba tuttav

10:54

Veneetsia filmifestivali päevik: "Smashing Machine" toob Dwayne Johnsoni B-filmide ringist välja

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.09

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

12:43

Suri kunstnik Enn Põldroos

03.09

Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

09:17

2024. aasta teatris: lavastuste arv kasvas, kuid vaatajaid ei tulnud juurde

04.09

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

04.09

Kuraator: Anna-Stina Treumund oli Eesti esimesi kväärkunstnikke

03.09

Arvustus. "Viimane metsavend": sõnad, mis määrasid elutee

10:54

Veneetsia filmifestivali päevik: "Smashing Machine" toob Dwayne Johnsoni B-filmide ringist välja

04.09

Katariina Tamm: "Gardeenia" on nelja naise otsing, kuidas olla parem naine

03.09

Eesti esitab Oscarile Meel Paliale filmi "Pikad paberid"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo