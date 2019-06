Triin Koch: Tartu laulupeol kõlavad vaid mõned suure peo laulud

Tartu laulupeo peadirigendi Triin Kochi sõnul näevad tartlased alati suurt vaeva, et laulupeo sünnilinna üritus võimalikult vähe Tallinna suurpeoga sarnaneks.

"Tartu laulupidu on natuke õnnetus positsioonis ja alati on küsimus, mida imet sel korral välja mõelda, et peod erinevad tuleksid," ütles dirigent Tiin Koch Eesti Päevalehele.

"Eks igal peol on oma idee ja teema, aga formaat on suure peoga ikkagi sarnane – "Koiduga" peab ta algama ja "Mu isamaa on minu arm" peab olema viimane. Muidu nagu polekski laulupidu. Sel aastal püüdsin suure peo repertuaari võimalikult vähe puutuda, ainult mõned laulud võtsin," rääkis Triin Koch.

Tartu laulupidu peetakse sel aastal 20.-22. juunini. Peakontserdi päeval, 22. juunil avatakse laululava publikule kell 16. Kokku kestab kontsert neli tundi.

Kontserdi lõppedes jätkub laulupeo 150. sünnipäeva tähistamine Tartu lauluväljakul koos ansambliga Curly Strings. Tartu laulupeo peakontserdist teevad otseülekande Klassikaraadio ja Vikerraadio ning TV3.