Eesti kollektsionäärid saavad tasuta laulupeo mälestusmedali

Kollektsioonmüntide ja -medalite vermimisega tegelev Eesti Mündiäri lasi laulupeo 150. aastapäeva puhul vermida mälestusmedali, millel on kujutatud rukkililledega ümbritsetud muusika sümbol lüüra ning esimesed read Lydia Koidula luuletusest "Mu isamaa on minu arm".

Piiratud tiraažiga meenemedal "150 aastat laulupidu" on Eesti kollektsionääridele tasuta. "2019. aastal tähistame 150 aasta möödumist esimesest laulupeost. Just laulupeod on algusest peale andnud meie rahvale rasketel aegadel lootust, eneseteadvust, julgust ja ühtekuuluvustunnet, et püüelda parema tuleviku ja iseseisvuse poole," ütles Eesti Mündiäri müügi- ja turundusjuht Kristine Kruuv.

Medali esiküljel on kujutatud muusika sümbolit lüürat. Seda ümbritsevad Eesti rahvuslilled rukkililled, kiri "Üldlaulupidu" ning aastaarvud "1869–2019". Medali tagaküljel on tammepärja sees kiri "150 aastat" ning medali servas esimesed read Lydia Koidula luuletusest "Mu isamaa on minu arm": "Mu isamaa on minu arm, kel' südant annud ma".

Iga majapidamise kohta saab tellida ainult ühe tasuta laulupeomedali. Tellimusi täidetakse vastavalt tellimuste saabumise järjekorrale. "150 aastat laulupidu" tasuta medaliga saab tutvuda aadressil www.150laulupidu.ee. Medal on saadaval ainult Eesti Mündiäris.