Tartu laulupeo teise päeva tasuta kontserdid viivad ajas rändama

Reedel, 21. juunil jätkub Tartus laulupeo sünnipäeva tähistamine tasuta ajastukontsertidega. Laulupeomuuseumi õues, Raadi lennuangaaris ning Tartu Ülikooli staadionil toimuvad kontserdid vaatavad läbi muusika, teksti, nalja, meenutuste, uuesti ja teisitiütlemiste ajas tagasi 150, 100 ja 50 aastat.



Tartu laulupeo lavastajad on Anu Lamp, Riina Roose ja Karl Laumets. Lamp ütleb, et laulupidude lukku süvenedes sai selgeks, et laulupeo tunnussõna on – ometi. "Nagu ka Eesti riigi. Nagu ka eesti rahva. Kõige kiuste, ikkagi, siiski, kõigest hoolimata, vaatamata sellele, et esimese laulupeo korraldamiseks saadi ametlik luba alles 20. veebruaril 1869, et kogumikule "Eestirahva 50-aastase Jubelipiddo-Laulud" andis Liivimaa konsistoorium lõpliku trükiloa alles 20. aprillil ja Tartu tsensor kinnitas selle 5. mail, ja kui juurde arvata veel trükkimise ja laialisaatmise aeg, siis ei saadud noote tervikuna kasutada rohkem kui kuus nädalat, et Jakobson oli astunud laulupeoga opositsiooni ja tegi korraldajaile etteheiteid, et ometi."



Ajastukontserdid moodustavad kokku ühtse terviku, mille alguspuntiks ongi esimene üldlaulupidu. Kell 16 algab Laulupeomuuseumi õuel (Jaama 14) ajastukontsert "1869", mis räägib laulupeo sünnist kuni 1918. aastani. Vahetekste loeb näitleja Priit Strandberg ning kaastegev on Väägvere Pasunakoor. Kell 18 jätkub rännak Raadi lennuangaaris (Roosi 83) ajastukontserdiga "1919", mille sisuks on aastad 1919–1968. Vahetekste loeb näitleja ja lavastaja Anu Lamp ning kaastegevad on bariton Taavi Tampuu ja kontsertmeister Jorma Toots. Ajarännaku lõpetab kell 20 Tartu Ülikooli staadionil (Staadioni 41) algav ajastukontsert "1969", mis räägib ja laulab aastatest 1969–2018. Vahetekste loeb näitleja Maria Annus. Kaastegev on ansambel Estraadiraadio, juhendaja Tanel Aavakivi. Kõik ajastukontserdid on tasuta.



Reedest päeva alustab kell 12 jumalateenistus, mis toimub koostöös EELK Tartu praostkonnaga Tartu toomkiriku varemetes Toomemäel. Kaasa teenivad Tartu Maarja kirikukoor (dirigent Lilyan Kaiv) ning Kose kiriku pasunakoor (dirigent Kahro Kivilo). Sissejuhatuse ajalukku teeb kirjanik, näitleja ja kultuuriloolane Enn Lillemets. Jumalateenistus on ilma armulauata, jutluse peab Tartu praost Ants Tooming.



Reedese päeva lõpetavad kell 22 Kassitoomel algav rahvatantsuetendus "Loodud jääma" ning kell 23 Raadi kalmistul toimuv mälestustseremoonia "Väike suurvaimude öömuusika", kus esineb Maarja Nuut. Erilise kokkusaamise juhatab sisse Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp. Mälestustseremoonia ja kontsert on tasuta. Tantsuetendusele pääseb piletiga.