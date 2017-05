Kanuti Gildi SAAL lõpetab hooaja kahe esietendusega

Raho Aadla on etenduskunstnik, kelle mõjusaimaks meediumiks on esteetilises ruumis liikuv inimkeha. Tema loomingu vundamendiks on usk jumala inimlikku ja inimese jumalikku olemusse. Päikesejumala 40 minutit kestev maaletulek on kunstnikule tõsine väljakutse.

"Et ma võiksin siin pea alaspidi rippuda, olen ma aastaid treeninud. Küll mitte teadlikult selle lavastuse jaoks, aga kogu tantsukunsti õppimine on läinud nii, et palju on pea alaspidi rippumist ja eks nii ma siia jõudsin," selgitas Raho Aadla "Aktuaalsele kaamerale".

Kuna päikesesse vaatamine võib olla valus, soovitab Aadla publikul kaasa võtta päikeseprillid.

Rene Kösteri lavastus "Masc" kirjeldab tema isiklikku vaadet hüpermaskuliinsuse põhiomadustele ja väljendusviisidele ning teeb seda läbi geikultuuri vaatenurga. "Mitte lihtsalt maskuliinsus, vaid hüpermaskuliinsus, ülimeheks saamine, miks seda tahta, ja mina vaatan seda läbi sellise queer prisma," rääkis koreograaf Rene Köster.

Lavastused "Mina olen Ra" ja "Masc" etenduvad Kanuti Gildi SAALis samal õhtul ühe etenduse osadena