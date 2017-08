Jaan Toomik teeb Tallinna Keskturule installatsiooni

Temnikova ja Kasela galerii avab sügishooaja näitusega, mida võib kirjeldada kui “kaksikseanssi” või “kaks-ühes-näitust”. Kaks kunstnikku, mõlemad 1990. aastate keskel esile kerkinud põlvkonnast, mõlemad võimekad ja rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, näitavad teoseid, mis avavad vaatajale uue lähenemise nende loomingule ning uue vaatepunkti nende mõtlemisele ja töövõtetele.

Näitused toimuvad EV100 egiidi all.

Olga Tšernõševa “Algunas Canciones Lindas”

Kuraator: Anders Kreuger

Avamine: 23. august, kell 17.00

24. august – 28. oktoober 2017

Lastekodu 1, Tallinn

K–L 15.00–19.00

Jaan Toomik “Kuidas lääs oli vasak”

Kuraator: Anders Kreuger

Avamine: 23. august, kell 15.00

24.–30. august 2017

Tallinna keskturg, Keldrimäe 9

Keskturu peahoone 2. korrus

Igapäevaselt 12.00–16.00, v.a pühapäev 12.00–15.00

Kunstnikest

Olga Tšernõševa (s. 1962 Moskvas, Venemaal) on kaasaegne kunstnik, kes elab ja töötab Moskvas. Ta on lõpetanud S. A. Gerassimovi nimelise Kinematograafia Instituudi Moskvas. Oma loomingus, mis hõlmab filmi, fotograafiat, joonistamist ja objektipõhiseid meediumeid, toetub ta tavapärastele hetkedele ja igapäevaelu äärealadele kui viisile uurida aina killustuvaid tõlgendusi kaasaegsest vene kultuurist. Tšernõševa töid on näidatud mitmetes rahvusvahelistes institutsioonides ja biennaalidel, sealhulgas New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseum; Manifesta, Zürich; Lundi Kunstihoone, Rootsi; Moskva Kaasaegse Kunsti Biennaal; Folkwang Muuseumi Biennaal, Essen; Hamburgi Kunstihoone; Solomon R. Guggenheimi Muuseum, New York.

Jaan Toomik (s. 1961 Tartus, Eestis) on tunnustatud eesti maali-, video- ja tegevuskunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Saanud 1980. aastate lõpus tuntuks maalikunstitudengina, nihkus tema loometöö pärast Nõukogude Liidu lagunemist installatsiooni- ja tegevuskunsti suunas. Rahvusvahelise tuntuse pälvis Toomik peamiselt videoteostega, nagu “Tantsides koju” (1995) ja “Isa ja poeg”(1998). Kunstnik on oma töid eksponeerinud paljudel näitustel nii kodus kui võõrsil, sealhulgas esimesel Manifestal (1996) ja 4. Berliini kaasaegse kunsti biennaalil (2006), ning esindanud Eestit kaks korda Veneetsia biennaalil, 1997. ja 2003. aastal. Toomiku hiljutiste isikunäituste ja linastuste alla kuuluvad: Filmide ja videote retrospektiiv, 63. rahvusvaheline lühifilmide festival Oberhausen (2017); “Esimene uni”, Tallinna Kunstihoone Galerii, Tallinn (2016); “Smells Like Old Men's Spirit”, Temnikova & Kasela, Tallinn (2015); 84 HRZ Galerii, München; Werkstattgalerie, Berliin (2014); Galerii Sult / Skur 6, Stavanger; Orton Galerii, Helsingi (2013); ARTRA Galerii, Milaano; Pop/off kunstigalerii, Moskva (2012).