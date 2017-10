Eesti filmid linastuvad DOK Leipzigil

30. oktoobrist kuni 5. novembrini Saksamaal, Leipzigis toimuv DOK Leipzig on üks maailma olulisemaid dokumentaalfilmide festivale, mis on tegutsenud aastast 1955.

Eeva Mägi dokumentaalfilm räägib Eesti külaelust ning sellest, mis juhtus Pähkla küla inimestega peale kolhoosi lagunemist. “Lembri Uudu" valmis ERRi, Eesti Filmi Instituudi ja Kultuurkapitali toetatavas sarjas "Eesti lood", mis on noortele dokitegijatele väga oluline platvorm. "On suur asi, kui mõni nendest kohalikest lugudest ka rahvusvahelisele areenile jõuab," kommenteeris filmi produtsent ja toimetaja Liis Nimik.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel