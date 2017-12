Non Grata ja Diverse Universe tuuritavad Ameerika mandril

Kunstirühmituse liikmed kihutavad Wild Toruse punase vänniga läbi kontinendi idast läände ja põhjast lõunasse, performeerides muuseas läbi kogu ajaloolise Bible Belt piiblivöö – need on kõige konservatiivsemad ja religioossemad osariigid, kus rassi- ja inimõigusvõitlused on praegu hetkel väga aktuaalsed.

Sündmused Ühendriikidest Kuuba ja Mehhikoni

7. novembrist alates on Non Grata ja Diverse Universe esinenud erinevatel üritustel Louisville`s, Lafayette`s (Indiana), Chicagos, Rockfordis (Illinois), Normanis (Oklahoma), Brooklynis NewYorgis, Beltonis ja Houstonis (Texas), New Orleansis, Tallahassees, Maconis (Georgia), NYC Wild Embeddings Gallery`s Brooklynis, Roanoke`is (Virginia) ja Antifestil Birminghamis (Alabama). Peale seda järgnesid Miami Art Basel esinemised 8.-10. detsembrini, reis Kuubale 11. -15. detsembril. Kuni 19. detsembrini ollakse Mexico City`s, kus esinemispaikadeks on Che Guevara Auditorium, Digital Center ja Pulqueria, 19.- 24. detsembrini esinetakse San Fransiscos, Sacramentos ja Davises (California) ning 25.-26. detsembril New Yorgis.

Al Paldrok alias Anonymous Boh esineb oma isikunäitustega Multiverse Realities New Yorgi uues galeriis Wild Embeddings Bushwickis New Yorgis, Grace Exhibition Space’s Brooklyn Broadwayl, Georgias Fresh Produce Recordis, Notsuoh’ is Houstonis, Defibrillatoris Chicagos, Red museumis Californias, Che Guevara auditooriumis Mehhiko Citys ja Omni Zona Francas Kuubal. Näitused "Apokalüptilised maastikud" ja "Ikonograafilised visionäärid" kombineerivad digitaalprinti ja siiditrüki tehnikaid, panoraamid mõõtudes 1x3 meetrit käsitlevad meie ühiskonna peavoolu kõrval tegutsevaid subkultuure ja inimkooslusi, mille eesmärgid ja käitumismudelid loovad alust täiesti uue sootsiumi sünniks. Kujutatakse võitlejaid, amatsoone, naisi kui tuleviku ühiskonna liidreid, muutunud maailmakorda, uuestisündi apokalüptilistel väljadel. "Kaamera ja kahur, mis teostavad üht ja sedasama asja: heeroste ja progressi ühiskonda, saavad piltidel kokku sama ärapilguliselt, nagu tulirelv ja värvilised riideräbalad indiaanlaste kujutelmades. Seda, mille juurde lahutamatult kuulub surma pildiline heroiseerimine, äraspidine ilustamine uduste kaudu, katkematu spektaakel. Just seetõttu peame tulevikus loobuma uue relvastatud võimu doktriinist ja otsima maailma modelleerimiseks hoopis teistsuguseid raamkonstruktsioone," kõlab kunstniku kirjeldus. Näitustega kaasnevad tegevuskunstiaktsioonid.

Non Grata manifesteerib loomingulist vabadust ja on valinud inimkonnale eeskujuks outlaw-poeedi Ron Whiteheadi ning kirjaniku ja tõlkija Ólafur Gunnarssoni imaginaarse Storm Generation Manifesto – uue generatsiooni inimese, Tormipõlvkonna manifesti, mis kõlab alljärgnevalt:

"Meie kergitame kaabut kadunute ja löödute ees; meie läheme oma teed; meie oleme tormipõlvkond; meie olemegi see kuradi torm; meie oleme uus kunstnike põlvkond; meie oleme luuletajad, kirjanikud, maalikunstnikud, skulptorid, heliloojad, muusikud, lauljad, tantsijad, näitekirjanikud, režissöörid; meie oleme loov väljendus; meie õhime valed ja ebaõigluse; meie oleme selgesõnalised; meie oleme ausad; meie ütleme, kuidas on; meie oleme metsikud; meie oleme jõhkrad; meie oleme kaastundlikud; meie oleme õrnad; meie oleme lahked; meil on pehme süda; meie oleme vabad; meie oleme vaim; meie oleme sugu; meie elame loova kujutluse vallas; meie olemegi loov kujutlus; meie teame et lühim tee kahe punkti vahel on loov tee; meie märkame kuulatada metsade ammu ununud tarkusehääli; meie võidame ära need varjamatult kasuahned, kes tahtlikult hävitavad mägesid; meie austame mägesid ja ookeane ja kotkaid ja hunte; meie hoiame emakest maad ja kogu ta kohutavat ilu; meie oleme vägivallatud vaimusõdalased; meie oleme välk; meie oleme äike; meie oleme laulev luule; meie oleme kartmatud nägemuslaulikud; meil on hundisilmad; meie oleme rohkem kui tormisilm; meie olemegi see kuradi torm; meie keeldume; meie ei kummardu; meie oleme Jumala alasti närv; meie oleme Tormipõlvkond!"

Diverse Universe Performance Festival on iga-aastane rändav tegevuskunsti festival ja Non Grata on muutuva koosseisuga, peamiselt performance`iga tuntud saanud kunstirühmitus.