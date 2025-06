Galerii: tantsupeolised alustasid Tallinnas proovidega

Tantsupeoks valmistumine toimub 11 harjutusväljakul, kus enne Kalevi Keskstaadionile suundumist proove tehakse.

"Oleme selle suure tantsijaskonnaga nii pikalt igaüks omaette tööd teinud ja nüüd valdab küll ainult rõõm ja ootusärevus, et me saame kõik lõpuks kokku ja ühise eesmärgi poole liikuda," rääkis tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann.

Tänavusel tantsupeol kasutatakse esmakordselt videoklippe, mis ilmuvad ekraanidele koos väljakutekstidega ning toovad publikuni vaated Eestimaa eri paikadest.

"Need on vaated igast piirkonnast, et avada iga piirkonna omanäolisust ja ilu – see on meie pidu siduv element," selgitas Reimann. Tema sõnul on põnevus eesootava nädala ees suur. "Oleme seda kõike küll väga palju läbi mõelnud, aga nüüd siis jääb oodata, kuidas see kokku toimima hakkab," lisas ta.

Tantsupeo etendused toimuvad 3. ja 4. juulil Kalevi keskstaadionil. Tantsupeo esimest ja kolmandat etendust kannab üle ka ERR.