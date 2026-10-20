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Arvo Pärdi album "...Lente" võitis maineka Hollandi auhinna

Muusika
Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Concerto Copenhagen ja Tõnu Kaljuste
Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Concerto Copenhagen ja Tõnu Kaljuste Autor/allikas: Kaupo Kikkas
Muusika

Auhinnatseremoonial Edison Klassiek 2026 pälvis vokaalmuusika kategoorias auhinna Arvo Pärdi loominguga album "...Lente". Plaadil kõlavad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Concerto Copenhagen Tõnu Kaljuste juhatusel.

Plaadile on salvestatud Arvo Pärdi teosed: "Stabat Mater", "Festina lente", "Trisagion", "Silouan's Song", "Berliini missa", osalesid solistid: Marie Roos (sopran), Danila Frantou (kontratenor), Toomas Tohert (tenor). Salvestus on tehtud augustis 2024 Niguliste muuseumis. Helirežissöör on Preben Iwan ning väljaandja Berlin Classics.

Žürii hindas salvestuse ruumilisust ja salapärast atmosfääri. "Arvo Pärdi, tänapäeva Bachi looming tõotab meile vaimset kogemust, sukeldumist ürgsesse kollektiivsesse teadvusse. Need lubadused saavad teoks dirigent Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Concerto Copenhageni albumil "…Lente". Taani barokkansambli keelpillide pisut kareda kõlaga keeled moodustavad koori selgete häältega täiusliku paari. See manab silme ette kujutluspilte aegade algusest pärit duetist maa ja taeva vahel. Muusikud loovad salapärase atmosfääri, milles valgus ja pimedus alles otsivad oma kohta hämarates toonides maailmas. Salvestuse ruumilisus süvendab muljet, et tegemist on muusikalise universumiga – millegagi, mis pärineb igavikust ja kaob sinna taas."

Edison Klassiek on Hollandi olulisim klassikalise muusika auhind ja üks vanimaid heliplaadiauhindu maailmas. Auhinnatseremoonia toimub 25. oktoobril Hilversumis, kus osaleb Tõnu Kaljuste.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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