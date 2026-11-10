Kaljuste: on õnn, et filharmoonia kammerkoori üksikuid ideid salvestatakse

Tunnustus pälviti vokaalmuusika kategoorias. Dirigent Tõnu Kaljuste sõnul on muusika salvestamine jätkuvalt oluline tegevus.

"Salvestada on mõtet siis, kui on mingi idee teosega, mis on kasvõi varem salvestatud, aga kõige väärtuslikumad on loomulikult need, mis esimese salvestuse saavad," lausus dirigent "Vikerhommikus".

Concerto Copenhagen, millega filharmoonia kammerkoor koostööd tegi, on barokkorkester. Kahe koosseisu kohtumise juures ulatuvad aastas 2004, kui üheskoos tehti Händeli messiast.

"Meie kammerkoor oli selleks ajaks messiast 15 aastat Eestis esitanud. See oli meile väga huvitav kohtumine uue dirigendi ja barokkorkestriga, sest siin tegime seda põhiliselt Tallinna Kammerorkestriga," meenutas Kaljuste. "Vahepeal oli pikk paus ja siis tegime jälle koos kontserte. Nüüd paistab, et on pidevam koostöö tulemas."

Edukaks plaadistamiseks on vaja ideid ja fookust, usub Kaljuste. Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tõnu Kaljuste fookus on olnud pikalt Arvo Pärdil ja Veljo Tormisel. "...Lentele" jõudnud lugudest tõi Kaljuste eraldi välja "Stabat Materi" ja "Festina lente", mis tema sõnutsi hästi kokku sobivad.

""Festina lente" plaadistused on olnud väga kiires tempos. Seda kuulete nüüd mitu-mitu minutit aeglasemas versioonis. Mulle tohutult meeldib see lugu. See on mulle hästi avanenud ja on "Stabat Materi" järjena väga mõjuv," lausus Kaljuste.

Album võeti linti Niguliste muuseumis, mis on dirigendi sõnul sealse akustika tõttu väga eriline koht.

"Kuna Niguliste on taastatud rohkem keskaegse kirikuna, siis seal peab arvestama kaheksasekundilise järelkõlaga. Aga kui plaadistatakse, siis mikrid on tänapäeval väga erinevad. See kombinatsioon, mis helirežissöörid paigutavad, nendega saab tõesti imet teha."

Saadud rahvusvaheline tunnustus aitab ka Eesti Filharmoonia Kammerkoori rahvusvaheliselt veel enam esile tõsta.

"Ikka tahetakse koosseise, mis on kõrgelt hinnatud ja saanud auhindu. See on juba müügistrateegia. Ma olen sellest varem ka rääkinud, et jõulude eel elavdavad kõik plaadiauhinnad ja nominatsioonid plaaditurgu, et inimestel oleks kümnete tuhandete salvestatud plaatide vahel kergem valikuid teha, mida jõuluvanale kotti panna," märkis ta.

"Aga loomulikult on meiepoolne õnn, et meie üksikuid ideid salvestatakse ja et ka koorisolistid saavad ennast jäädvustada. See koorilaulja mälestus jääb meil tihti juttudesse, aga nüüd on riburada olnud solistide õnnestumisi, kus nad on saanud väga head tulemused."