Narva kultuuriklubi Ro-Ro peab pärast 25 tegevusaastat uue kodu leidma

Narva muusika- ja kunstiklubi Ro-Rod ähvardab peavarjuta jäämine. Linnavalitsus lõpetas klubi üürilepingu, kuna viimasel on pidev probleem üüri maksmise ja tuleohutusnõuete täitmisega. Klubi toetajate arvates püüab linnavõim kohalikku kultuurielu välja suretada.

Muusika- ja kunstiklubi Ro-Ro avas oma uksed Narva jõe sadamas pea veerand sajandit tagasi. Aastatega sai klubist muusikute ja kunstnike lemmikkogunemiskoht ning hiljem valis Ro-Ro oma kontserdipaigaks festival Station Narva.

Samas on klubi tegevust alatasa saatnud üürivõlad. Klubi päästmiseks on tehtud korjandusi ja heategevusoksjone, kuid sel sügisel linnavõimu kannatus katkes ja vähem kui paari nädala pärast peab muusikaklubi pillid kotti panema ja sadamahoonest lahkuma. Narva linnavõim ei välista, et klubi tegevus võiks jätkuda, kuid selleks peab Ro-Ro võitma enampakkumise ja täitma tuleohutusnõuded.

"16. novembril leping lõpeb, kuna see oli viies kord, kui oldi võlgu. See kestab iga aasta. Nüüd jah koguti raha kokku ja maksti võlg ära, aga ma veel kord rõhutan, et seal on seaduserikkumised ehitistega. Ohutus on täna kõige tähtsam," ütles Narva linnapea Jaan Toots.

Päästeamet kinnitas, et neil Ro-Ro suhtes kehtivaid ettekirjutusi pole ja pigem on probleem sadamahoone kasutusotstarbes, mis ei võimalda seal baari või klubi pidamist. See on aga linna tegemata töö. Klubi omaniku arvates pole väljatõstmise põhjus rahas või nõuetes, vaid linnavõimu soovis meelepärasem rentnik leida.

"Me maksame ja paarikuine viivitus pole surmav. Arvan, et keeruline on Narva kultuuri siit niisama välja ajada ja toppida siia kedagi, kes hakkaks sellel ülessoojendatud ja legendaarsel [pinnal] lihtsalt raha teenima," ütles klubi omanik Roman Boiko.

Kohalikud muusikud ja kunstnikud ei taha klubi sulgemisest kuuldagi.

"Siin pole jutt rahast, vaid nimelt kultuurist, kultuuri väärtusest. Me vajame kohta eneseväljenduseks," lausus kunstnik Eduard Zentšik.

Alates teisipäevast on Ro-Ro klubi tegevus peatatud. Lähipäevil kuulutab linnavalitsus sadamabaari ruumidele enampakkumise. Klubi toetajad kaaluvad protestimeeleavalduse korraldamist.