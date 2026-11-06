X!

Säm avaldas kolmanda albumi "Paar pilve taevas"

Muusika
Säm
Säm "Paar pilve taevas" Autor/allikas: Säm
Muusika

Reedel ilmus räppari ja laulja Sämi kolmas täispikk album nimega "Paar pilve taevas".

Uuelt albumilt leiab 15 lugu, mis vältavad kokku 46 minutit. Albumil teevad kaasa Alika, Karl Killing, Emily J, Liisi Koikson ning Ramon.

"Ma tunnen, et olen kolmanda albumiga laulukirjutajana märksa rohkem arenenud. Siin sai iga lugu lihvitud viimse detailini," on Säm endaga rahul. "See on esimene album, mille ma tegin otsast lõpuni stuudios, ei ühtegi internetist leitud biiti."

Žanri mõttes liigub artist enda sõnul rohkem popi suunas. "Minu jaoks on see popi poole liikumine olnud väga loomulik, mulle meeldib seal katsetada. Olen selle protsessi käigus õppinud, kui väga mulle meeldib laule kirjutada, tahaks teistele ka laule kirjutada," ütles Säm.

Kõikidele plaadi 15 loole on valminud ka muusikavideod, mille režissöörideks on vennad Eskod. "Sellise projekti ettevõtmine on ikka paras peavalu ja ülisuur töö. Eriti arvestades, et me hakkasime ideed alles kolm kuud tagasi paika panema," tõdes Säm.

 "Aga teadsime kohe, et tahame luua midagi sisulist, suuremat ja ägedamat, mis annaks albumi sisu ja emotsiooni paremini edasi ning ei jääks pelgalt visualizer'i või lüürikavideo tasemele. Mulle ei meeldi kunagi mugavustsooni kinni jääda ja nii tundus hea mõte võtta ette mõni suur eesmärk, mis tundus esmapilgul täiesti võimatu."

Sämi mänedžeri Markus Reinboomi sõnul on kogu albumi peale kulunud pea kuuekohaline summa, sellest ligi kolmandik muusikavideotele. "Selliste projektidega on nii, et nad otseselt ei tasu ennast niikuinii ära, sest see raha, mis Youtube'i vaatamistest või Spotify kuulamistest tagasi tuleb on minimaalne," kommenteeris Reinboom.

Kõik "Paar pilve taevas" lood on valminud produtsent Steven Ilvese käe all, välja arvatud "Tormituul", mille produtseeris Tops. Albumi masterdas Vallo Kikas. Laulul "Sõidame" teevad kaasa Arg Pardist tuntud Ingmar Nõmmann ja Marko Lillemägi, vastavalt trompetil ja saksofonil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

12:14

Sinijärve raamatusoovitused: Toon Tellegen astub kindlal sammul meie lugeja manu

10:59

Karl Laas: Louis Kahni eluloofilm on väga inspireeriv

09:24

Säm avaldas kolmanda albumi "Paar pilve taevas"

09:15

PÖFF-i päevik | Täpse stsenaariumiga "Must kuul" on teenitult üks aasta kiidetumaid filme

09:13

Reedel algab 30. Pimedate Ööde filmifestival ehk PÖFF

05.11

Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

05.11

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Sven Grünberg: muusika peaks aitama inimestel elada

05.11

Ilus ja Loodus avasid Tallinnas ühisnäituse "Bronšteini printsiip"

05.11

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

05.11

Galerii: Kumu rahvusvaheline näitus käsitleb lapsevanemaks olemise küsimusi

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.11

PÖFF-i päevik | "Ulja" on kolme Balti riigi veider ja omanäoline triumf

05.11

Galerii: Kumu rahvusvaheline näitus käsitleb lapsevanemaks olemise küsimusi

05.11

Galerii: ERM-i näitus "Eestiaegne hõbe"

09:15

PÖFF-i päevik | Täpse stsenaariumiga "Must kuul" on teenitult üks aasta kiidetumaid filme

05.11

Loomingu Raamatukogu kuldsari kostitab uuel aastal eesti autorite loominguga

05.11

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

04.11

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

04.11

Valge Tüdruk: välismaal olles tekkis distants sellega, mida olen varem teinud

03.11

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

05.11

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Ester Kuntu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo