Säm avaldas kolmanda albumi "Paar pilve taevas"

Uuelt albumilt leiab 15 lugu, mis vältavad kokku 46 minutit. Albumil teevad kaasa Alika, Karl Killing, Emily J, Liisi Koikson ning Ramon.

"Ma tunnen, et olen kolmanda albumiga laulukirjutajana märksa rohkem arenenud. Siin sai iga lugu lihvitud viimse detailini," on Säm endaga rahul. "See on esimene album, mille ma tegin otsast lõpuni stuudios, ei ühtegi internetist leitud biiti."

Žanri mõttes liigub artist enda sõnul rohkem popi suunas. "Minu jaoks on see popi poole liikumine olnud väga loomulik, mulle meeldib seal katsetada. Olen selle protsessi käigus õppinud, kui väga mulle meeldib laule kirjutada, tahaks teistele ka laule kirjutada," ütles Säm.

Kõikidele plaadi 15 loole on valminud ka muusikavideod, mille režissöörideks on vennad Eskod. "Sellise projekti ettevõtmine on ikka paras peavalu ja ülisuur töö. Eriti arvestades, et me hakkasime ideed alles kolm kuud tagasi paika panema," tõdes Säm.

"Aga teadsime kohe, et tahame luua midagi sisulist, suuremat ja ägedamat, mis annaks albumi sisu ja emotsiooni paremini edasi ning ei jääks pelgalt visualizer'i või lüürikavideo tasemele. Mulle ei meeldi kunagi mugavustsooni kinni jääda ja nii tundus hea mõte võtta ette mõni suur eesmärk, mis tundus esmapilgul täiesti võimatu."

Sämi mänedžeri Markus Reinboomi sõnul on kogu albumi peale kulunud pea kuuekohaline summa, sellest ligi kolmandik muusikavideotele. "Selliste projektidega on nii, et nad otseselt ei tasu ennast niikuinii ära, sest see raha, mis Youtube'i vaatamistest või Spotify kuulamistest tagasi tuleb on minimaalne," kommenteeris Reinboom.

Kõik "Paar pilve taevas" lood on valminud produtsent Steven Ilvese käe all, välja arvatud "Tormituul", mille produtseeris Tops. Albumi masterdas Vallo Kikas. Laulul "Sõidame" teevad kaasa Arg Pardist tuntud Ingmar Nõmmann ja Marko Lillemägi, vastavalt trompetil ja saksofonil.