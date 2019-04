Helilooja Tauno Aints lõi Urve Tinnuri luuletusele muusika ning loo kirjutamisel oli tema eesmärk, et seda saaks kaasa laulda. Nii sündiski regivärsiline teos, mida oodatakse kõiki lauluväljakule kogunenud inimesi esimese päeva kontserdil kaasa laulma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi teos sarnaneb vanadele regilauludele, kannab ta värsket sõnumit.

"Alguses ju ei teadnud, millist teksti otsida, aga praegu järele mõeldes ja kuulates neid sõnu, mida Urve Tinnuri on loonud, see tundub kõige õigem tekst. Ta räägib kõige lihtsamatest ja olulisematest asjadest. Kui me oleme koos, siis üksi ei ole keegi. Niimoodi lausesse või sõnadega edasi antult, et kus see sõnum on? Aga tegelikult laulu sees on see väga puudutav ja sisuline," rääkis Aints.