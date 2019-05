Vaata järele: "Tuljak" ERR-i tantsurühma esituses

Tantsurühma liikmete hulgast võib leida näiteks "Pealtnägija" ajakirjaniku Taavi Eilati, ilmateadustaja Ott Nool, ERR-i meelelahutusportaali Menu vastutava toimetaja Kertu Kaldoja.

ERR-i rühma juhendaja on Raido Bergstein, kes ütles, et tantsupeole pääsemiseks oli vaja kõvasti harjutada. "Me tegime väga palju tööd ja meil on tõeliselt äge kamp. Mina olen oma tantsijate üle väga uhke."

Eilat kinnitas, et tööd sai palju tehtud. "See kõik on ropp, rõve ja raske." Ta tunnistas, et tantsimise juures tuleb tal halvasti välja jalatöö.

Nool lisas, et eelmise aasta lõpus, kui tema rühmaga liitus, siis ta mõtles, et mis see rahvatants siis ära ei ole. "Põhimõtteliselt mõtlesin, et tulen sinna teksapükstes ja triiksärgiga. Aga tuli välja, et kui kaks tuljakut ära tantsisid, siis ei tahtnud kolmandat enam jutti teha. Edaspidi olin spordiriietes."

Vastuseks küsimusele, miks ta tantsib, märkis Kaldoja, et miks mitte.

Saates tantsis tantsurühm tuljakut, mis on Bergsteini sõnul tantsijatele kõige suurem väljakutse. "See tants on nii lihtne. Suhteliselt lühike, 3 minuti kanti. Aga hüplev polka on niivõrd keeruline polka."