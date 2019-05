Laulupeomuuseum avab üle tosina aasta uue püsinäituse

Laulupeomuuseumi uus püsinäitus on pühendatud juubelilaulupeole – tänavu möödub 150 aastat esimesest üldlaulupeost. Väljapaneku keskmes on teemad: millisena sündis laulupidu, kuidas see on säilitanud ning kasvatanud traditsioone ning kus on mängus olnud poliitika.

"Laulupeo lool on mitu tahku, mis seoti kokku 1869. aastal. Aeg, uued loojad ja lauljad on laulupidu muutnud, kasvatanud mahtu, voolinud vormi ja viinud kujuni, mis kindlasti pole lõplik, kuid täidab nüüd nii paljusid rõõmuga. Näitus uurib, mis teeb üheslaulmise nii vägevaks. On see ühine mõte, mis väljendub tuhandetelt suudelt kõlavas lauluviisis, armastus pikaealise traditsiooni vastu või hoopis laulukaare all koos hingamine?," kirjeldab püsinäituse ideed muuseumi pressiesindaja.

Näituse kuraatorid on Kristiina Tael, Karoliina Kalda ja Paula Põder, kujundaja Kärt Einasto.

Muuseumi eelmine püsinäitus oli külalistele avatud alates Laulupeomuuseumi asutamisest 2007. aastal. Tartu Laulupeomuuseum asub Vanemuise Seltsi endises majas aadressil Jaama 14, Ülejõe linnaosas.