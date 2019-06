Välikino ja suveseiklused: ERR sisustab laulupeonädala perepäevadega

Teisipäevast reedeni on Maarjamäe lossipark täis toredat saginat juba kella 12 alates. Tasuta kogupereüritusele on oodatud nii suured kui ka väikesed, sest päevased tunnid sisustavad Lastejaam, Ajaloomuuseum ja Telia mitmete tegevuste ning välikinoga. Näiteks saab suurel ekraanil vaadata laste- ja multifilme, aga kaasa elada ka Lotte ja Buratino tegemistele. Äratundmisrõõmu suurtele ja väikestele pakuvad lastelavastused nagu "Üle linna Vinski" ja "Džuudopoisid".

Õhtuti avaneb Maarjamäe lossipargis uksed välikino, kus juubelipeo vaimus jõuavad ekraanile ERR-i arhiivist valitud unikaalsed dokumentaalfilmid, mis avavad laulu- ja tantsupidude pikka ja kirevat ajalugu. Õhtust välikino kroonib valik kullafondi kuuluvatest mängufilmidest, sh saab taas nautida filme "Noor pensionär", "Mehed ei nuta", "Viini postmark" ja "Siin me oleme".

Laulu- ja tantsupeo ajal muutub Maarjamäe lossipark kohtumispaigaks ka neile, kes juubelipidu eelistavad ekraani vahendusel vaadata. Reede õhtul kantakse suurel ekraanil üle tantsupeo kolmandat etendust, laupäeval saab välikinos vaadata rongkäigu kulgemist ja laulupeo avakontserti. Pühapäeval näeb lossiparki üles seatud ekraanilt aga laulupeo teist kontserti.

7. juuli õhtul pärast laulupeokontserdi lõppu on kõik laulu- ja tantsusõbrad oodatud Maarjamäe lossiparki, kus ansambel Justamendi eestlaulmisel toimub suure juubelipeo lõpusimman.

Perepäevad ja Maarjamäe lossipargi külastamine on tasuta, muuseumite külastamiseks peab ostma pileti. Perepäevad toimuvad Eesti rahvusringhäälingu, Eesti ajaloomuuseumi, Eesti laulu- ja tantsupeo SA ja Telia koostöös.

PEREPÄEVADE AJAKAVA

TEISIPÄEV, 2. juuli

12.00 - 18.00 Lastejaama alal värvimine ja suveseikluste joonistamine

12.30 - 13.00 Ajaloomuuseumi otsimismäng

13.00 - 13.30 Laste välikino "Lotte lood: Pannkoogilugu"

13.30 - 14.00 Laste välikino "Lastetuba" 2 osa

14.00 - 14.15 Laste välikino "Lastejaama multikad"

14.30 - 15.00 Ajaloomuuseumi otsimismäng

15.00 - 16.30 Laste välikino "Üle linna Vinski"

17.40 - 18.00 Laste välikino "Lastejaama multikad"

19.00 - 23.00 Välikino: laulupeoteemalised dokfilmid ja kullafondi mängufilm.

Dokumentaalfilmide kavas on "Eesti laul" (1990), "Mitte üksnes leivast" (1969), "Meil on pidu" (1972), "Laulukaare all" (1980), "Eestimaa" (1968).

Õhtu lõpetab mängufilm "Noor pensionär" (1972)

KOLMAPÄEV, 3. juuli

12.00 - 18.00 Lastejaama alal värvimine ja suveseikluste joonistamine

12.30 - 13.00 Ajaloomuuseumi otsimismäng

13.00 - 13.30 Laste välikino "Lotte lood: Saladuslik kepp"

13.30 - 14.00 Laste välikino "Lastetuba" 2 osa

14.00 - 14.15 Laste välikino "Lastejaama multikad"

14.30 - 15.00 Ajaloomuuseumi otsimismäng

15.00 - 16.00 Laste välikino "Džuudopoisid"

17.00 - 17.35 Laste välikino "Buratino tegutseb jälle: Miljon krooni"

17.35 - 18.00 Laste välikino "Lastejaama multikad"

19.00 - 23.00 Välikino: laulupeoteemalised dokfilmid ja kullafondi mängufilm

Dokumentaalfilmide kavas on "Carl Robert Jakobson" (1982), "Vikerkaar" (1967), "Mahtra pillimehed" (1981), "Laulutuli" (1990)

Õhtu lõpetab mängufilm "Mehed ei nuta" (1968).

NELJAPÄEV, 4. juuli

12.00 - 18.00 Lastejaama alal värvimine ja suveseikluste joonistamine

12.30 - 13.00 Ajaloomuuseumi otsimismäng

13.00 - 13.30 Laste välikino "Lotte lood: Külaline merest"

13.30 - 14.00 Laste välikino "Lastetuba" 2 osa

14.05 - 14.20 Laste välikino "Lastejaama multikad"

14.30 - 15.00 Ajaloomuuseumi otsimismäng

15.00 - 16.05 Laste välikino "Kevad südames"

17.00 - 17.30 Laste välikino "Buratino tegutseb jälle: Kust tulevad lapsed?"

17.40 - 18.00 Laste välikino "Lastejaama multikad"

- 23.00 Välikino: laulupeoteemalised dokfilmid ja kullafondi mängufilm

Dokumentaalfilmide kavas on "Laul, ava tiivad" (1965), "Laulukaar 85" (1985), "Audirigent. Roman Toi" (1990), "Meie puudutuse aeg" (2014).

Õhtu lõpetab mängufilm "Viini postmark" (1967)

REEDE, 5. juuli

12.00 - 18.00 Lastejaama alal värvimine ja suveseikluste joonistamine

12.30 - 13.00 Ajaloomuuseumi otsimismäng

13.00 - 13.30 Laste välikino "Lotte lood: Kivide keel"

13.30 - 14.00 Laste välikino "Lastetuba" 2 osa

14.30 - 15.00 Ajaloomuuseumi otsimismäng

15.00 - 16.25 Laste välikino "Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus"

17.00 - 17.30 Laste välikino "Buratino tegutseb jälle: Külalised kosmosest"

17.40 - 18.00 Laste välikino "Lastejaama multikad

18.00 - 23.00 Välikino: tantsupeo III etenduse otseülekanne, dokumentaalfilm "Dirigendid" (1975) ja mängufilm "Siin me oleme" (1978)

LAUPÄEV, 6. Juuli

Rongkäigu otseülekanne

Laulupeo I kontserdi otseülekanne

PÜHAPÄEV, 7. juuli

Laulupeo II kontserdi ülekanne

Juubelipeo lõpusimman