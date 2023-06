Õpilased valmistasid laulu- ja tantsupeoks 76 lillekasti

Kokku 76 lillekasti meisterdasid õpilased 22 koolist. Tallinnas valminud lillekastid said külge selle valmistanud kooli nime. Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul tuli lillekastide mõte sihtasutusel endalt. See sümboliseerib Tallinna rohepealinna ning laulu- ja tantsupeo omavahelist koostööd.

Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuhi Sten Weidebaumi sõnul on seekordse laulupeo kontseptsioonis oluline roll loodusel. "Laulupeo sõnum "Püha on maa" kannab endas elurikkuse sõnumit", sõnas ta. Weidebaumi arvates said lapsed praktilise tegevuse kaudu aru, mida loodus vajab, et tuua rohkem rohelust ka linnakeskkonda. Turvalisuse ning ruumi kokkuhoiu huvides ei hakata lillekaste siiski laulupeo alale viima. Need jäävad kogu suveks Linnahalli ette, kus on uudistajatele moodustatud eraldi taskupark.

Lisaks lillekastidele ja korduvkasutatavatele nõudele suurendatakse sel aastal joogivee kättesaadavust lauluväljakul. Laulupeolistel soovitatakse kaasa võtta oma plast- või metallist joogipudel (klaasist nõud ei ole lubatud), nii vähendatakse potentsiaalselt tekkivat jäätmehulka.